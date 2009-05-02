Milli Eğitim Bakanlığı'nda atama

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. İrfan Aycan getirildi.



Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan atama kararlarına göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi Üyeliğine Süleyman Dinç atandı.



Vakıflar Genel Müdürlüğü Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Birsen Erat ve Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Şevki Genç başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındı.



Adalet Bakanlığı, Muvaffak Meşe, Ali Yıldız, Abdullah Bulgen, Tacettin Şeker, Şeref Kaya, Mehmet Çelik ve Abdullah Şahin'i, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37. maddesi gereğince Adalet Müfettişliğine atanmalarını kararlaştırdı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettiş yardımcıları Mehmet Yıldırım ve Ömer Gündüz 5. derece kadrolu müfettişliklere, müfettiş yardımcıları Barış Yılmaz, Cem Baloğlu, Hakan Arslan, Sait Korkmaz ve Umud Uyaroğlu'nun 6. derece kadrolu müfettişliklere atandı.

