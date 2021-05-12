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Milli Eğitim Bakanlığı: 17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel tüm eğitim öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak

12 Mayıs 2021 22:22

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitimin kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

MEB’den yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: 

“17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır. Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır” 

 

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