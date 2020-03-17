Milli Eğitim Bakanlığı, seçtiği 14 meslek lisesinde maske üretimine başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, meslek liselerinde temizlik malzemeleri üretiminden sonra Koronavirüs önlemleri kapsamında maske üretimine de başlayacak. Bakanlık, hem N95 standardında hem de basit cerrahi maskelerden üretecek. Özellikle piyasada maske bulunmadığı bugünlerde meslek liselerinin bu adımı önemli bir boşluğu dolduracak.

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, N95 standardında maske üretmek için İstanbul, Bursa ve Hatay'ın seçildiğini kaydetti. "Bu illerimizde bir mesleki ve teknik Anadolu lisemizde N95 standardında maske üretebilmek için yatırımlarımızı yapıyoruz" diyen Özer, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda İstanbul'da Sultan Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa'da Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Hatay’da Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretim yapacağız. Mesleki ve teknik Anadolu liselerimiz tüm kapasitesiyle bu süreçte milletimizin yanında yer alacaktır. Nisan ayında üretimlere başlayacağız."

Özer, desteklerinden dolayı Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhammet Güven'e ile süreci başarıyla sürdüren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve 81 il milli eğitim müdürlerine teşekkür etti.