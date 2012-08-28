Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin atama tarihini verdi

Milli Eğitim Bakanlığı, 40 bin kadrolu öğretmen atamasını 10 Eylül 2012 tarihinde gerçekleştirecek. Başvurular 3-9 Eylül 2012 tarihleri arasında alınacak.

Öğretmen atamalarında başvurular 3-9 Eylül arasında, atamalar ise 10 Eylül'de yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere "ilk atama" yoluyla 40.000 kadrolu öğretmen ataması yapılacaktır. Buna ilişkin 2012-2 Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Kılavuzu, Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr adresinden kamuoyuna duyurulacaktır. Başvurular, 03-09 Eylül 2012 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak olup, atamalar 10.09.2012 tarihinde bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Atanan öğretmenler, 11.09.2012 tarihinden itibaren göreve başlayacaklardır.

Adaylar, tebligatı takiben Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce 12 - 16 Eylül 2012 tarihleri arasında uyum eğitimine alınacaklardır."

Mezuniyetleri itibarıyla, Sınıf Öğretmenliği alanından başka alanlara geçmek isteyenler başta olmak üzere il genelinde ihtiyaç duyulan alanlara alan değişikliği yapılacaktır. Buna ilişkin 2012 Yılı Alan Değişikliği Kılavuzu, Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr adresinde kamuoyuna duyurulacaktır. Başvurular, 10-13 Eylül 2012 tarihleri arasında alınacak olup, atamalar 14 Eylül 2012 tarihinde yapılacaktır. Atananlar, yeni görevlerine 17/09/2012 tarihinden itibaren başlayacaklardır.

10 Mart 2012 tarihinde yapılan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerini Seçme Sınavı'nda başarılı olanların atamaları, önümüzdeki aylarda yapılacak olan eğitim kurumlarının norm güncelleme işlemleri tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecektir. Buna ilişkin Kılavuz, Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr adresinde kamuoyuna duyurulacaktır.

Eş durumu atamalarında, eşlerden herhangi birinin ataması norm açığı bulunmaması nedeniyle yapılamamış ise, atanan eşin ilişik kesmemiş olması kaydıyla bir dilekçe ile başvurması ve il millî eğitim müdürlüğünce Bakanlığa bildirilmesi durumunda iptal işlemi gerçekleştirilecektir.

Zorunlu yer değiştirmeye tabi olan kamu personelinin öğretmen olan eşlerinin, 2012 yılı yaz dönemi özür durumuna bağlı yer değiştirmeler kapsamında ataması yapılamayanların durumu Bakanlığımızca değerlendirilmekte olup, konuya ilişkin çalışmalar kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.