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Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin karnelerini e-okul üzerinden erişime açtı

18 Haziran 2020 23:49

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karnelerini e-okul üzerinden erişime açtı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek.

Virüs önlemleri nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrencilerin ikinci dönem için notları hesaplanmayacak. Karneye birinci dönem notları yıl sonu notu olarak geçecek.

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