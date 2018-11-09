Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere '100 eser' tavsiye etmeyecek

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman "Milli Eğitim Bakanı'nın radikal bir karar almasına neden olduğunu" söyledi. Buna göre bakanlık bundan sonra öğrencilerin okumaları için "100 eser" adlı bir çalışma yapmayacak.

Yılman'ın "Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan farklı ama yerinde karar!" başlığıyla (9 Kasım 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Enteresan ama önceki gün yazdığım yazıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un radikal bir karar almasına vesile oldum.

Bakanlık basın danışmanı Ubeydullah Yener “Atatürk’ün Yanı Başında” adlı kitapla ilgili yazdıklarım üzerine aradı ve Selçuk’un bundan böyle bakanlığın öğrencilerin okumaları için "100 eser" adlı bir çalışmasının olmayacağını aktardı.

Açıkçası o yazıyı hiç böyle bir niyetle yazmamıştım.

Niyetim gerçekten de Atatürk’ün kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun anılarından derlenerek yazılan ve insan Atatürk’ü çok güzel anlatan “Atatürk’ün Yanı Başında!” adlı kitabın da Bakanlık tarafından öğrencilere okuması tavsiye edilen 100 eser arasında yer alması gerektiği hususunda Bakan Selçuk’un dikkatini çekmekti.

Çektim çok şükür Sayın Bakan'ın dikkatini ama bambaşka bir sonuçla karşılaştım.

Bundan böyle ilköğretim, ortaokul ve lise öğrencilerinin okumaları gereken kitaplarla ilgili herhangi bir tavsiyede bulunmayacakmış Milli Eğitim Bakanlığı.

Tabi bu arada bu kararın alınmasının nedenini de sordum.

Basın danışmanı Yener’in açıklamasını aynen aktarıyorum:

“Sevilay Hanım… Sayın Bakanımız diyor ki; kitap dünyası, öğrencilerin okuması gereken kitap sayısı sınırlandırılamayacak kadar geniş bir dünya ve bizim bu dünyaya öğrencileri davet ederken 100 gibi bir sayıyla sınırlandırmış olmamız doğru değil! Bakanlığımızın bugüne kadar belirlemiş olduğu 100 eserin tamamı çok kıymetli ama bu 100 eserin dışında da kıymetli olan çok fazla eser var. Ve biz 100 diyerek, sınırlayarak diğer kıymetli eserlere haksızlık etmiş oluyoruz!”

Sizi bilmem ama ben gayet mantıklı, makul ve olumlu buldum.

Haklı değil mi Sayın Selçuk?

Neden Bakanlık, “Okursanız bunları okuyun” der gibi her yıl 100 tavsiye eser adı altında kitap isimleri veriyor öğrencilere?

Biraz düşününce, üzerinde muhakeme yapınca çok saçma geliyor Milli Eğitim’in bugüne kadar bu yaptığı çalışma.

Neyse…

Beklentime karşılık alamadığım farklı ama beni çok memnun eden bir adım oldu bu adım.

O nedenle tebrik ediyorum Ziya Hocamı…

Doğru… Bıraksınlar çocukları kendi hallerine ne okumak istiyorlarsa istediklerini okusunlar…

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