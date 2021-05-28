Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'telafi eğitimi' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan, 2 Temmuz'dan sonra başlayacak olan telafi eğitimleriyle ilgili, "İsteyen öğretmen ve öğrencilere, sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturduk. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir" açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitimine ilişkin, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Eğitimde telafi başlıyor