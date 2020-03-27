Millî Eğitim Bakanlığı LGS örnek soru kitapçığı yayınladı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Millî Eğitim Bakanlığı, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayan örnek soru kitapçığını yayınladı. </p>\n<p><strong><a rel="nofollow" href="http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/ornek/1920/2020_03_MART_ORNEKSORULAR_SAY.pdf">ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI SAYISAL BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN</a></strong></p>\n<p><a rel="nofollow" href="http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/ornek/1920/2020_03_MART_ORNEKSORULAR_SOZ.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI SÖZEL BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN</strong></a></p>\n<p>Millî Eğitim Bakanı <strong>Ziya Selçuk</strong>, dün yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle eğitimlerin uzaktan yapıldığını hatırlatmış ve LGS'de birinci dönem müfredatındaki konulardan sorumlu olunacağını açıklamıştı.</p>\n<p><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/milli-egitim-bakani-lgs-merkezi-sinavi-sadece-birinci-donem-mufredatindan-yapilacak,868924" target="_blank" rel="noopener">Millî Eğitim Bakanı: LGS merkezi sınavı sadece birinci dönem müfredatından yapılacak</a></strong></p>\n<p> </p>\n</body>\n</html>