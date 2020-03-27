T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Millî Eğitim Bakanlığı LGS örnek soru kitapçığı yayınladı

27 Mart 2020 15:39

Millî Eğitim Bakanlığı, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayan örnek soru kitapçığını yayınladı. 

ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI SAYISAL BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN

ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI SÖZEL BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle eğitimlerin uzaktan yapıldığını hatırlatmış ve LGS'de birinci dönem müfredatındaki konulardan sorumlu olunacağını açıklamıştı.

TIKLAYIN | Millî Eğitim Bakanı: LGS merkezi sınavı sadece birinci dönem müfredatından yapılacak

 

ETİKETLER

Millî Eğitim BakanlığıLGSsınavmüfredatbirinci dönemörneksoru
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24