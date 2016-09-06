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Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı: 5 bin sözleşmeli öğretmen atanacak

“Atanacak isimler dershane ve etüt eğitim merkezlerinde görev yapanlar arasından seçilecek”

06 Eylül 2016 22:42

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı açıklamada "5 bin yeni sözleşmeli öğretmen atanacak. Atanacak isimler dershane ve etüt eğitim merkezlerinde görev yapanlar arasından seçilecek" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce de 15 bin sözleşmeli öğretmen alınacağını duyurmuştu. KPSS puanı ve mülakatla alınan öğretmenlerin ataması 10 Eylül'de yapılacak.

 Milli Eğitim Bakanlığı'nda 15 Temmuz sonrası binlerce öğretmen açığa alınmıştı. Hükümet, 01 Eylül 2016 tarihli KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı'nda aralarında öğretmenlerinde bulunduğu 28 bin 163 çalışanı kamudan ihraç etmişti.

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