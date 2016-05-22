Milli Eğitim Bakanlığı 2016-2017 eğitim-öğretim takvimini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2016-2017 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge yayınlandı.

Habertürk’ün haberine göre, takvim 2016-2017 eğitim-öğretim yılı 19 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler Kurban Bayramı tatilinden sonra okula gidecek. Geçen yıl Kurban Bayramı'nın okulların açıldığı tarihe denk gelmesi nedeniyle 28 Eylül'e kadar tatil yapan öğrenciler bu sene daha erken ders başı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı 2016-2017 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini illere gönderdi.

MEB'e bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

Buna göre, 2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2017 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 23 Ocak 2017-3 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 6 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.

2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak. Öte yandan, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı 17 Haziran'da sona erecek.