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Milli Eğitim Bakanı'na tepki: 13 yıldır fırıldağa döndü çoluk çocuk!

Nabi Avcı: Ben de biliyorum, bu saçları değirmende ağartmadık

01 Kasım 2015 01:02

AKP'nin seçim kampayaları dahilinde milletvekili adayı olduğu Eskişehir’de sokakta vatandaşlara karanfil dağıtan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya bir vatandaş, “Özel dershanelerimiz okula döndü şu anda. Ama biz bu eğitimden memnun değiliz” diye tepki gösterdi. Bakan Avcı'nın, “Biz de memnun değiliz onun için boyuna değiştiriyoruz zaten” yanıtını da yeterli bulmayan vatandaş, “Niye bir temel bulunamadı hala? 13 yıldır fırıldağa döndü çoluk çocuk, hepimiz” diye konuştu.

Sözcü'nün haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir’de yolda karşılaştığı bir kadınla ilginç diyaloga girdi. Kendisinin emekli memur olduğunu belirten kadın, “Ailemde milli eğitimde çalışanlar var. Özel dershanelerimiz okula döndü şu anda. Ama biz bu eğitimden memnun değiliz” dedi. Avcı da “Biz de memnun değiliz onun için boyuna değiştiriyoruz zaten” yanıtını verince kadın bu kez “Niye boyuna değiştiriliyor? Niye bir temel bulunamadı hala?13 yıldır fırıldağa döndü çoluk çocuk, hepimiz” diye konuştu. Bakan Nabi Avcı da kadına “Ben de biliyorum, bu saçları değirmende ağartmadık” dedi.

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