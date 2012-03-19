Milli Eğitim Bakanı'na göre Türkiye'de öğretmenler az çalışıyor

T24 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Meclis'te yaptığı konuşmada Türkiye’deki öğretmenlerin OECD ortalamasının altında çalıştığını söyledi. Dinçer, Türkiye’deki ilköğretim öğretmenlerin yıllık 870 saatlerini okulda geçirdiğini belirterek, bu rakamın OECD ortalamasının 312 saat altında olduğunu bildirdi.

CHP Çanakkale Milletvekili Serdar Soydan’ın soru önergesini yanıtlayan Dinçer, Türkiye’deki öğretmenlerin yasal çalışma süresinin 1808 olduğu ve OECD ortalamasının 143 saat üzerinde olduğunun belirlenmesine karşın, bu rakamın memurların çalışma saatini gösterdiğini belirtti.

Öğretmenlerin çalışma süreleri incelenirken memurların yasal çalışma süresi yerine yıllık net öğretim süresi ve öğretmenin okulda geçirmesi gereken sürenin göz önüne alınması gerektiğini öne süren Dinçer, şunları kaydetti:

“Ülkemizde 180 iş günü veya 38 hafta olan bir eğitim öğretim yılında saat olarak net öğretim süresi ilköğretimde 639, ortaöğretimde ise 567’dir.

Bu rakamlar OECD ülkeleri genelinde devlet okullarındaki ortalamanın altında bulunmaktadır. OECD ortalaması; yıllık saat olarak net öğretim süresi bazında ilköğretimde 779, ilköğretim ikinci kademede 701, ortaöğretimde ise 656 saattir.



Ortalamanın altında



Öğretmenin saat olarak okulda bulunma gereken süreye ilişkin veriler kapsamında ise ülkemizde öğretmenler ilköğretimde 870, ortaöğretimde 756 saat okulda bulunmaktadır. Bu veri başlığında OECD ortalaması ilköğretimde 1182, ilköğretim ikinci kademede 1137, ortaöğretimde ise 1137 saat olup, ülkemizdeki öğretmenlerin bu bağlamdaki çalışma süreleri de OECD ortalamasının altındadır.”



10 bin TL yardım



Dinçer, Eğitimde FATİH projesinin ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki tüm okulların bütün dersliklerinin 2014 yılına kadar ileri teknoloji ile donatılacağını belirterek, Van depreminde hayatını kaybeden öğretmenlerin birinci derece yakınlarına 10 bin TL yardımda bulunulduğunu açıkladı.



Maaşları da Avrupa’dan az



OECD Raporu’na göre, Türkiye’de yeni bir ilköğretim öğretmenin maaşı yıllık 25 bin 536 dolar iken, OECD ortalaması 29 bin 767 dolar. Meslekte deneyim arttıkça Türkiye’de öğretmenlerin kazandığı maaş ile OECD ortalaması arasındaki fark giderek artıyor. 10 yıllık bir ilköğretim öğretmeni Türkiye’de 26 bin 374 dolar kazanırken, OECD ortalaması 36 bin 127 dolar. En yüksek ilköğretim öğretmen maaşı ise Türkiye’de 29 bin 967 dolar, OECD ortalaması ise 48 bin 154 dolar. Ortaöğretim öğretmenlerinin Türkiye’de mesleğin başında kazandıkları yıllık gelir ise 26 bin 173 dolar. OECD ortalaması ise 33 bin 44 dolar olarak şekilleniyor. Rapora göre mesleğinin zirvesindeki bir ortaöğretim öğretmeni 30 bin 335 dolar kazanırken bu rakam OECD ortalamasının 23 bin dolar altında kalıyor.

4+4+4'te eğitim yaşı 5'ten başlayacak



Milli Eğitim Bakanı Dinçer, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran teklifle çocukların okula başlaması ile ilgili uygulamada üst limitin 72 ay, alt limitin ise 60 ay olacağını belirterek, ''İlköğretime erken başlayan çocuklar için ilk 4 yılın programı değiştirilecek, yeni bir müfredat yapılacak'' dedi.

Dinçer, MEB Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin teklifle birlikte okula başlama yaşında yapılacak düzenlemeye ilişkin sorusu üzerine, ''72 ay, bu noktadaki uygulamamızda alt limit olarak uygulanıyordu. Bundan sonra üst limit olarak uygulanacak. Dolayısıyla 72 ay çocuklarımızın okula başlamaları için üst limit olacak'' diye konuştu. Alt limitin 60 ay olacağını ifade eden Dinçer, bu konudaki ayrıntılı çalışmaların teklifin kanunlaşmasının ardından yapılacağını bildirdi.