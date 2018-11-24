Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan "#İyikiÖğretmenim" çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenleri Twitter'da "#İyikiÖğretmenim" etiketiyle paylaşımda bulunmaya çağırdı.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yer alan videoda, "#İyikiÖğretmenim çünkü güne çocuklarımızın gözlerine bakarak başlıyorum. Haydi siz de fikirlerinizi paylaşın" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, paylaşımına eklediği resimde ise şu ifadelere yer verdi:

"Karanfiller kaktüslere tepeden bakmaz. Toprak dikeni var diye ona hoyrat davranmaz. Hepsi aynı toprağın çiçeğidir. Bulutlar yağmura kızmaz, yıldızlar aya özenmez, rüzgar güneşe alınmaz; hepsi aynı göktedir, aynı düzen üzeredir.

Ağaçlar tepe yapraklarını daha çok sevmez, en alt dalın kaderiyle en üst dalın kaderi aynı kökten beslenir. Akrep ve yelkovan birbirine yetişmek için değil, kendi seyrini tamamlamak için döner saat üzerinde.

Kırmadan, kızmadan, yormadan, sevgiyle, ilgiyle, bilgiyle, kendilerine bahşedilen özel ve güçlü bir sabırla insan yetiştiren, tüm zorluklar arasında 'İyi ki öğretmenim' diyen, koca yürekli öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, ülkemin eğitim ağacının dalında onlar gibi bir yaprak olmaktan duyduğum gururu bir kez daha tekrar ediyorum. Ben de iyi ki öğretmenim."