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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Kaldığımız yerden devam edeceğiz

17 Aralık 2020 12:30

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yüz yüze eğitimle ilgili, "Tekrar sağlıkla kavuşacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal deyince çocukların aklına artık önce mesafe geliyor. 'Uzak' deyince uzaktan eğitim, 'canlı' deyince canlı ders... Ama 'okul' deyince hâlâ sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve mutlu oldukları günler geliyor. Tekrar sağlıkla kavuşacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz" mesajını verdi.

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