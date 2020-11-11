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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatilin başlayacağı tarihi açıkladı

11 Kasım 2020 12:13

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından ara tatil tarihini açıkladı. Selçuk paylaşımında, "16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor" dedi.

Bakan Selçuk, Koronavirüs salgınına eğitime devam eden okulların ve öğrencilerin merak ettiği soruya sosyal medya hesabından cevap verdi. 

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Çocuklar beni okulda görür görmez “Hoca’m, ara tatil olacak mı?” diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum'' ifadelerini kullandı.

 

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