Millî Eğitim Bakanı: Yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir." açıklamasını yaptı.

Selçuk Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır." ifadesini kullandı.

Selçuk'un dünkü, "Salgın bitse de uzaktan eğitim artık kalıcı olacak. EBA altyapımızı güçlendirdik. Hibrit modelini uygulamaya ilişkin ciddi bir deneyimimiz oldu. Bundan sonraki süreçte hangi derslerin yüz yüze hangi derslerin uzaktan yapılabileceğine ilişkin çalışmalardan sonra yeni yol haritası belirleyeceğiz. Birçok okulumuzun buna ilişkin altyapısı uygun" açıklaması, sosyal medyada yüz yüze eğitimin sona ereceğini yönelik değerlendirmelere neden olmuştu.