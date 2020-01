Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: TEOG yerine 3 alternatif hazırlıyoruz

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG sonrası için 3 alternatif üzerinde çalışıldığını açıkladı. Çalışmalardan biri her lisenin kendi sınavını yapması, ikincisi soruların bakanlıkça merkezi sorulması, üçüncüsü adrese dayalı kayıt sistemine göre yerleştirme. Yılmaz, hiçbir sınavda test olmayacağını da söyledi.

NTV'nin sorularını yanıtlayan Yılmaz'ın açıklamalarındıan öne çıkanlar şöyle:

"Eğitim sistemi değişmiyor"

Siz bir sınavı sadece teste dönüştürürseniz bunun öğrenciler arasında yarışa dönüşmesini engelleyebilmek mümkün değil. 8. sınıftaki sınav için 6. sınıftan itibaren hazırlanılıyor. Hayatlarının gelişme döneminde biz öğrencileri adeta yarış atına çevirdik. Kendi evladım da 'Baba ben dershaneye gitmeyecek miyim?' diye sordu. Eğitim sistemi değişmiyor. Ölçme değerlendirme sisteminin sınav bölümünün nasıl daha az stressiz hale getirebiliriz. Nasıl okul dışı unsurların önemini azaltarak okulu ön plana çıkarabiliriz, bütün kaygımız bunlar.

"Her lise kendi sınavını yapabilir"

Amacımız kaliteli bir eğitim vermek ve fırsat eşitliği. Soruları merkezden hazırlanmış bir sınav yapalım ki herkes aynı sınava girsin not şişirme oldu ithamından da kurtulalım. Bazı okullar notları şişiriyor eleştirileri vardı. Başarılı olan her çocuk her noktaya gidecek. Çalışma yaptık, bir tanesi her lisenin kendi sınavını yapması. İsteyen okullar başka okulların sınav sonuçlarını kullanabilecek. Bu olabilir. Fakat bunun da sakıncaları var. Sınavların çakışmayacağı bir takvim bulabilmek hemen hemen imkânsız. Çok fazla soru hazırlanacağı için hatalı soru ihtimali fazla. Bir de her okul kendi sınavını yaptı, diyelim ki Van'da sınavı kazandı. Göç ettiğinde yeni okulu onu alacak mı, liseler arasında değerlendirme farklılığı olabilirdi.

"Sorular bakanlıkça hazırlanacak"

Öğretmenin değerini artıralım, okulun değerini artıralım. Okuldaki sınavların objektifliğini sağlayabilmek için soru bankası oluşturmak lazım. Yeni müfredata uygun bir soru bankası oluşturma çalışmasına başlamıştık. Her öğrenci okulda sınavına giriyor mu? Ölçme değerlendirme olmayan bir eğitim sistemi olmaz. Seviyeyi ölçmeden nasıl bileceksiniz? Bir soru bankası oluşturalım, soruları oradan siz seçin diyoruz. Yazılı olacak, klasik olacak, açık uçlu olacak. Çocuklar kendini ifade edebilmeli. Nitelikli okullar var. Sorular bakanlıkça merkezi olarak hazırlanacak. Sınavlar okullarda yapılacak. Sınavlar okullardaki yazılıların yerine geçecek. Ortaokul mezuniyet ortalamasına göre yerleştirilebilir.

"Öğrenciyi evine yakın okula gönderebiliriz"

Bir alternatif daha var. Bizim yaptığımız sınav sonucuna göre bir kısım öğrenciyi evine yakın okula gönderebiliriz. Yüzde 5 öğrenciye denk gelen liseler merkezi bir sınavla da yapılabilir. Merkezi sınavla yaparsak 1 milyon 200.000 kişi yerine 120.000 kişi girecek. Fen lisesi sınavına girebilmek için not ortalaması kriteri vardı.

"Test olmayacak"

Hiçbirinde test yok. Test kesinlikle öğrencinin ne öğrendiğini ölçmez. Üç alternatif üzerinde çalışıldı. Bakanlar Kurulu'na sunacağız. Duyurabilirsin dendiğinde kamuoyuna duyuracağız.

Üniversiteye giriş

Üniversite sınavında cumartesi başlasın pazar öğle bitsin istiyoruz. Tek sınav bu yıl uygulanacak ve 18 çeşit puandan 4 türe düşecek. Bu puanlara göre öğrenciler yerleşecek. Bu sınavda da Türkçe ve matematik ağırlıklı olacak. Servisle ilgili mafyavari yaklaşımların bundan böyle olmayacağını söylemek isterim. Öğrenciyi belli saatten önce okula bırakmak yasak.