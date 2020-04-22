Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların açılış tarihine ilişkin açıklama

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla kapanarak online eğitime geçen okulların ne zaman açılacağına yönelik soruya yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Mayıs-haziran ve eylül-ekim için yoğun bir çalışmamız var. Temmuz ve ağustos için bir planlama yok'' dedi. Ziya Selçuk ""Eğer bu planlamalar çerçevesinde bilim kurulu ve Tükiye'nin genel durumu müsait olduğunda elbette biz mayıs ve haziran ayında okul açarız" diye konuştu.

Ayrıca, LGS tarihinin ertelenmesinin de söz konusu olmadığı belirten Bakan Skelçuk, ikinci dönem hiç ders olmadığı takdirde, sınıf geçme gibi bir durum söz konusu olmayacağını, ilk dönemin baz alınacağını ifade etti.

'İçimdeki Okul Sesleri' kitabına ilişkin soruya da yanıt veren Bakan Selçuk, ''Çocuklarımıza sesleri tanıtmak gibi tavsiyeler içeriyor. Çocuklara böyle bir hediye vermek benim için çok değerli.

Selçuk'un açıklamaları şöyle:

"Biz 23 Nisan için sınıflarda, okullarda etkinlik yapamasak da evde nasıl yapabiliriz diye düşündük. Sabah saat 8:30'da çocuklar adına Anıtkabir'de olacağız. EBA TV'de de 23 Nisan özel yayınımız olacak. 23 Nisan sabahında çocuklarımıza EBA TV2de özel sürprizlerimiz var."

"Hazırladığımız eğitim takvimi her telefondan takip edilebilir durumda. EBA'ya katkılarımızı sürekli sağlamaya çalışıyoruz."

Okullar ne zaman açılacak?

"Okullar sağlık sorunları giderildiği için okullar açılsın deseler biz buna hazırız. Biz kararlarımızı alırken tek noktadan bakmıyoruz. Yazın da çocuklarımızın dinlenmesini istiyoruz. Biz her türlü telafisini yaparız. Biz bunu hallederiz. Ama toplumun birliğini beraberliğini korumak daha önemlidir. Türkiye'nin gidişatı ya da DSÖ'nün önerisi olumlu yönde olursa biz hemen çalışmalara başlarız."

"Okulların açılmasında; temmuz ve ağustos değil de eylül ve ekim aylarını daha dikkate alıyoruz."

LGS ertelenecek mi?

"LGS ile tarihin değişmesi şu an değişmesi mümkün değil. Ama çocuklarımıza bir şey demek istiyorum. Motivasyonu bozmayalım, okullar herkes için kapalı. Biz 7 Haziran'daki sınavı elbette erteleriz ancak böyle bir durum şu an yok."