Millî Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim süreciyle ilgili olarak "Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız." açıklamasını yaptı.

Twitter'dan değerledirme yapan Selçuk, "Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı" ifadelerini kullandı.

8. ve 12. sınıflarda 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime başlanması kararı alınmıştı. İlkokulda diğer sınıflar için seyreltilmiş eğitim süreci devam edecek.