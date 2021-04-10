Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların akıbetine ilişkin açıklama: 'Öncelik sağlık' dediğimiz için, ilin durumuna göre valilik karar alabilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs salgınları artmaya devam ederken, okulların kapanmasıyla ilgili "İlin durumu neyi gerektirirse, öncelik sağlık dediğimiz için, o ilin valiliği bu kararları alabilir" dedi.

CNN Türk'te yayınlanan 5N1K programında eğitime ilişkin konularda önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, konuşmasında "Okulların hem açık hem de açık olmadığı bir durum söz konusu. Bu tarihsel olarak da çok ilginç bir dönem. Bu yoğunluk çocuklarımızın iyiliği için" dedi.

Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Biz çok kontrollü bir şekilde okulları açamaya çalışıyoruz"

Burada önemli olan şu, elbette sorunlar yaşanıyor. Bizim işimiz bu sorunların yaşanmamasını sağlamak ve çözmek ama genel olarak baktığımız zaman biz neredeyiz sorusunun yanıtıyla ilgileniyoruz. Türkiye uzaktan eğitim ile ilgili hazırlıkları bakımında çok net verilerle ortaya koyabildiğimiz için mutluyuz. Dünyadaki ilk 5 ülke için diyebiliriz. TV kurmak ve canlı ders yapabilmek, bunların sayısının yüksekliği gibi birçok parametrede birçok mesafe aldık. Genel tabloda çok mutlu olmadığımız bir durum var şundan dolayı; çocuklarımızın öğrencilerimizin okulda olmasını arzu ediyoruz. Yüz yüze eğitim bizim önceliğimiz ama daha öncelik tanıdığımız şey sağlık. Okulların en çok kapalı olduğu ülkeler arasında ilk 5’te yer alıyoruz. Biz çok kontrollü bir şekilde okulları açamaya çalışıyoruz.

Okullar kapanacak mı?

Biz bu süreci aslında günlük hatta anlık olarak takip ediyoruz. Bizim risk haritasına bakıldığında hangi illerde hangi durumlarda hangi sınıflar açılmalı, kapanmalı elbette birtakım öngörülerimiz var. Tabii ki ilin durumu neyi gerektirirse öncelik sağlık dediğimiz için o ilin valiliği bu kararları alabilir. Gün gün hepimiz duyuyoruz. Burada 'yerinde karar' kavramı çerçevesinde 'hangi illerde ne oluyor?' takip ediyoruz. Çocuklarımızın bazı kayıpları var. İlkokullardaki öğrenmeye ilişkin kayıpların daha yüksek olduğunu görüyoruz. İlkokulları ve köy okullarını açık tutmayı karar altına aldık. Sosyal duygusal becerilerle ilgili durum bizim açımızdan çok çok önemli.

"750 bin civarımızda çocuğumuza tabletin ulaştığını biliyoruz"

Şunu ifade etmek isterim. Bu yaşadığımız süreçte dezenformasyon anlamında o kadar çok bilgi yayılıyor ki gerçekten şaşırıyoruz. Bizim önerimiz sadece resmi kaynaklardan ifade edilen içeriklere dikkat edilmesi. Biz çeşitli vesilelerle bilgilendirme yapıyoruz. Tablet konusunda da en başta MEB olarak biz dedik ki erişemeyen 1.5 milyon civarı öğrencimiz var dedik. Aynı oranda yaklaşık olarak Fransa'da Kanada da var. Bu neden var. Çünkü hiçbir ülke köylere nasıl ulaşırım diye önceden hazırlık yapmamış. Çünkü böyle bir salgının beklentisi içinde değildik. Uzaktan eğitimin gelecekti fonksiyonunun farkındaydık. Şu ana kadar 750 bin civarımızda çocuğumuza tabletin ulaştığını biliyoruz. Çocuklar sadece tableti almıyor hazır internet paketi olan tablet almış oluyorlar. Çevrimdışı olarak çalışabilecekleri çok sayıda içeriği gömülü olarak koyduk.

Öğretmenlerin aşılanmasında son durum

Dünyada öğretmenlerinin tamamını aşılamadan okulu açmayan ülke yok. Türkiye İngiltere gibi Almanya gibi ikinci grupta öğretmenlerini aşılayan ülkeler arasında yer alıyor. Bizim öğretmenlerimize öncelik tanımamızın nedeni aşı tedariki sürecine bağlı olarak bazen yavaş bazen hızlı bu süreç devam ediyor. Diğer meslek gruplarıyla ilgili de Sağlık Bakanlığı planlamalarını yapıyor.

"2 Temmuz'a kadar okullar açık olacak"

2 Temmuz'a kadar okullar açık olacak. Ara tatili biliyorsunuz kaldırdık. 2 Temmuz tarihi diyelim ki başka bir durum oluştu elbette değişebilir. Şu andaki durum 2 Temmuz'dur. Yaz tatilinde ihtiyaç duyulan gruplarda çeşitli gençlik merkezlerinde veya kurumlarımızda çocuklarımızın eğitimini yaz boyunca da hem yüz yüze hem televizyondan devam edeceğiz.