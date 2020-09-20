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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çocuğu 1. sınıfa başlayan velilerle canlı yayında buluşacak

Canlı yayın, bu akşam saat 20.00'de yapılacak

20 Eylül 2020 10:42

T24 Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak 1. sınıf öğrencilerinin velileriyle Instagram canlı yayınında buluşacak.

Canlı yayın, bu akşam saat 20.00'de Ziya Selçuk'un Instagram hesabı üzerinden yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), haberi sosyal medyada şu ifadelerle paylaştı:

''Ziya Öğretmen, çocukları 1. sınıfa başlayacak velilerimizle instagram canlı yayınında buluşuyor.

Ziya Selçuk'un Instagram sayfasında sohbete bekliyoruz.

Bu akşam 20.00 #okullarıbirlikteaçıyoruz''

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