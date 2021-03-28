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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bakıyorum ki her 10 üniversiteye hazırlık öğrencisinden 7'si EBA TV'deki yayınları takip ediyor

28 Mart 2021 17:21

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bakıyorum ki her 10 üniversiteye hazırlık öğrencisinden 7’si TRT-EBA Lise’de yayınlanan örnek soru çözümlerini takip ediyor ve sınava hazırlanıyor" dedi. 

Bakan Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"TRT EBA kanallarını salgın dolayısıyla zorunlunluluk üzerine açmıştık. Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladık.Şimdi bakıyorum ki her 10 üniversiteye hazırlık öğrencisinden 7’si TRT-EBA Lise’de yayınlanan örnek soru çözümlerini takip ediyor ve sınava hazırlanıyor"

 

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