Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 5 milyon 230 bin öğrenciye tatil kitabı dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul 1.,2. ve 3.'ncü sınıf düzeyindeki tatil kitapları ile ilgili olarak ,''22 bin 700 civarında okulumuzda 5 milyon 230 bin civarındaki öğrencilerimize ulaştırılacak'' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul öğrencileri için hazırlanan "ARKADAŞ" adlı tatil kitabı için Başöğretmen Salonu'nda düzenlenecek tanıtım toplantısına katıldı.

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada 1.,2. ve 3.'ncü sınıf düzeyindeki tatil kitaplarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk 5 milyon 230 bin civarında öğrenciye tatil kitabı dağıtılacağını ifade etti.

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