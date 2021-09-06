Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bugün başlayan yüz yüze eğitimin zorunlu olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde Covid-19 tedbirleri alınarak hazırlıkların tamamlandığı okullarda bugünden itibaren haftada beş gün yüz yüze eğitime başladı.

Hürriyet’ten Nuran Çakmakçı’ya konuşan Özer’in yüz yüze eğitimle ilgili sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

Öğrenci devamlılığı zorunlu mu?

Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak. Ancak yönetmelikte tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve CovId-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden EBA-TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler.

Mazeret kapsamına neler girecek?

Evden çıkması sağlığı açısından risk oluşturan ve buna dair sağlık kurulu raporu bulunan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere rehberlik ve araştırma merkezlerince alınan ‘evde eğitim’ kararı doğrultusunda ders yılı boyunca il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün planlamasıyla evde eğitim hizmeti verilecek ve bu öğrenciler mazeretli sayılacak.

Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrencilerle, Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi veya karantina sürecinde olan öğrenciler de mazeretli sayılacak. Bu öğrenciler TRT EBA ve EBA dijital platformu aracılığıyla eğitime evde devam edecek.

Öğrenciler için aşı veya PCR zorunluluğu var mı?

Öğrencilerimiz için aşı veya PCR zorunluluğu yok. Şu anda odağımız öğrencilerimizin temasta olacağı öğretmen ve diğer personelimiz.

Öğretmen ve diğer çalışanlar

Öğretmen ve diğer personelimiz için aşı zorunluluğu yok. Ancak aşı olmayanlar haftada iki kez PCR yaptırmak zorunda.

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