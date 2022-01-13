Milli Eğitim Bakanı Özer, mülakatlarda kayırma iddialarını reddetti: Bunlar asla doğru değil, dışarıdan hiçbir müdahale yok

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tartışma konusu olan mülakatlarla ilgili, “Mülakat kanunda var. Bu bakanlığın tercihi değil. Kaldırılabilir ancak bunu kaldırmak meclisin iradesinde. Bizim kanun teklifi verme yetkimiz yok biliyorsunuz” dedi. Mülakatlarda bazı tarikat ve cemaatlerin öncelendiği, mülakat sonuçlarına müdahale edildiği yönündeki iddialara çok kesin bir şekilde yalanlayan Bakan Özer, “Bunlar asla doğru değil. Dışarıdan hiçbir müdahale yok. Bu ülkede tek bir Milli Eğitim Bakanlığı var ve orayı da ben yönetiyorum” ifadesini kullandı.

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtlayan Özer, KPSS’de birinci olup mülakatta elenen isim ile ilgili, “Süreç işliyor, itiraz eder, mahkemeye gider…İtiraz süreci bitti, ayın 14’üne kadar incelenip cevap verilecek” dedi.

"KPSS ve mülakat sonuçları yüzde 97 oranında örtüşüyor"

KPSS ve mülakatların yüzde 97 oranında örtüştüğünü ifade eden Özer, şunları kaydetti:

“Bazen çeşitli sebeplerden kaynaklanan farklılıklar olabiliyor. Bakın Nagehan Hanım öğretmenlik özel nitelikler gerektiren bir meslek. Size John Nash örneği vereyim. Çok büyük bir dehaydı ama iyi bir öğretmen olabilir miydi? Yani bazen donanımlı, bilgili de olsanız anlatma kabiliyeti gibi temel bir alanda eksikseniz nasıl öğretmenlik yapacaksınız? Ya da kekeme iseniz mesela… Örnek veriyorum, somut bir olay üzerine konuşmuyorum. Öğretmenlikte işin pedagojik, psikolojik boyutu da var, bunu unutmayalım. Kısacası eğitim üzerinden, gençler üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum. Bakın Kılıçdaroğlu sizin kanalda çıktığı yayında ‘Ben zaten Milli Eğitim Bakanı ile görüşmeye gitmedim’ dedi. Nagehan Hanım ben herkesle görüşürüm. Amaç görüşmek olsaydı, doğru bir dille randevu istenseydi neden görüşmeyeyim? Kaldı ki Kemal Bey ben bakan olduğumda bir 'hayırlı olsun’a geldi mi? CHP’den grup başkanvekili ve başka vekiller daha önce geldiler, görüştük. Bizim herkese kapımız açık. MEB çok şeffaftır. Bizim gizli saklı işimiz yok.”

Alçı'dan "Bakan'ın kekeme açıklaması" düzeltmesi Alçı, bir sonraki gün yayımladığı yazısında Bakan Özer'in kekemelerle ilgili aktardığı sözlerine ilişkin bir düzeltme yayımladı. Alçı, "Mülakatlar konusunda Bakan Özer'e kekemeliği ben sordum, bu tabir kendisinden çıkmadı" dedi. TIKLYAIN - Nagehan Alçı: Mülakatlar konusunda Bakan Özer'e kekemeliği ben sordum, bu tabir kendisinden çıkmadı

Bakan özer, üniversite öğrencisi olduğu ve yetki kapsamına girmediği için Enes Kara hakkında yorum yapmak istememiş

Bakan Özer’e intihar eden Enes Kara’yı da sorduğunu belirten Alçı bakanın üniversite öğrencisi olduğu ve yetki kapsamına girmediği için yorum yapmak istemediğini belirtti.

Alçı'dan Enes Kara düzeltmesi Nagehan Alçı, bir sonraki gün yayımladığı yazısında, Özer’e intihar eden Enes Kara’yı da sorduğunu ancak bakanın üniversite öğrencisi olduğu ve yetki kapsamına girmediği için yorum yapmak istemediğini" ilettiği kısımla ilgili de düzeltme yaptı. Alçı, Bakan'ın cemaat yurdunda intihar eden üniversite öğrencisi Enes Kara hakkında ise yorum yapmak istememesi konusunda, sohbette bu konu geçmediğini, daha sonra basın müşavirliğine ilettiğini belirtti. TIKLYAIN - Nagehan Alçı: Mülakatlar konusunda Bakan Özer'e kekemeliği ben sordum, bu tabir kendisinden çıkmadı

Alçı, Bakan Özer ile ilgili izlenimini, “Mahmut Bey en aşağıdan en yukarıya her ayrıntıyı takip eden bir yönetici. Her şeyle bizzat kendi ilgilenmek istiyor. Detaycı. Hızlı konuşuyor. Sonuç odaklı. Bence siyasetçi değil bürokrat yönü ağır basıyor” diyerek aktardı.

“Şu an alarm verilmesi gereken bir durum söz konusu değil”

Bakan Özer, okullardaki vaka sayıları ile kapanan sınıflara ilişkin olarak şöyle konuştu:

“Toplumda artan vaka sayılarına paralel bir durum yok okullarda Nagehan Hanım. Bugün itibarı ile kapalı sınıf sayısı 3986. Bu da 850 bin sınıf içinde yüzde 0,5’ten az bir oran demek. Ekimde 8000-9000 sınıfın kapandığı olmuştu. Dolayısıyla şu an alarm verilmesi gereken bir durum söz konusu değil. Zaten sistem çok iyi oturdu ve verileri tamamen şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz.”

"Hızlı test onaylanınca okullarda test yapıp sınıf kapamayı en aza indireceğiz"

Öğretmenlerde aşılama oranının Avrupa ülkelerindeki oranın üzerinde olduğunu söyleyen Bakan Özer,Bursa’da iki meslek lisesinin işbirliği ile imal edilen antijen test kitinden bahsetti. “Onay için bu kitler şu an Sağlık Bakanlığı’nda” diyen Özer, “İkinci döneme yetiştirmeye çalışıyoruz. Onay çıkarsa 7 Şubat'a hazır olacak. Böylece sık vaka görülen yerler başta olmak üzere sınıflarda test yaparak sınıf kapanmasının önüne geçmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Alçı Bakan Özer’in bahsettiği kitlerle ilgili şu bilgileri aktardı:

“İlk etapta 10 milyon kit üretilecekmiş. Bu kitler birden fazla kez kapanmış sınıflar başta olmak üzere yoğunluk gösteren yerlerde kullanılacak. Yurt dışından gelen kitlerin maliyeti parça başı 3 dolar iken bu kitler 1 dolara mal ediliyor.”

“Okulları açık tutmak artık bir milli güvenlik meselesidir!”

Vaka sayılarındaki artışla beraber okulların kapatılması yönünde başlayan söylemleri eleştiren Bakan Özer, “Restoranlar, oteller, kafeler kapanmadan okullar kapanamaz. Okulları açık tutmak artık yalnızca eğitim meselesi değil, aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir!” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun KPSS’de yüksek puan alıp mülakatta elenenlerle ilgili Danıştay kararına işaret ettiği açıklamalarına da yanıt veren Özer, “Açıkça yanlış bilgi vermiş. En azından böyle bir karar olmadığı netleşmişken çıkıp düzeltmesini beklerdik. Yaptı mı CHP Genel Başkanı bunu? Hayır. İşte böyle temelsiz iddialarla MEB’i yıpratmaya çalışmak bütün ülkeye zarar veriyor” diye konuştu.

Nagehan Alçı’nın yazısının tamamını okumak için tıklayın.