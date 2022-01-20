Milli Eğitim Bakanı’ndan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitime ilişkin olarak, "İkinci dönemde de birinci dönemdeki gibi yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Sabah gazetesinden Ceyda Karaaslan'ın haberine göre Özer, "Alınmış olan tüm kararları, harfiyen tüm okullarımızda, tüm öğretmenlerimizin kontrolünde başarılı bir şekilde yönettik. Bu sürecin en büyük başarı hikâyesi hiçbir gün ara vermeden yaklaşık 5 ay kesintisiz bir şekilde yüze eğitime devam edebilmek. Tabii buradaki en büyük avantaj öğretmenlerimizin aşı oranıydı. 1.5 yıl aradan sonra bir dönemi bu şekilde tamamlamak hakikaten büyük bir başarı. Öğretmenlerimizin aşılanma oranı, hem birinci doz hem ikinci hem de üçüncü doz Türkiye ortalamasının çok üzerinde seyretti. Aynı zamanda Kıta Avrupa'sında haftada 5 gün yüze eğitime devam eden çoğu ülkenin öğretmenlerin aşılanma oranının çok üzerinde gerçekleşti." dedi.

Özer şu ifadeleri kullandı:

"İkinci dönemde de birinci dönemdeki gibi yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu 2 haftayı biz de Bakanlık olarak tüm il ve ilçelerdeki okullarımızı elden geçirerek bakım ve küçük onarımlarla ilgili yapılması gereken neler varsa tüm okullarımızda tüm illerimizde, ilçelerimizde kaynaklarla destekleyerek bu eksiklerimizi gidermeye çalışacağız.

" Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi'ni başlatacağız"

Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi'ni başlatacağız. 2022 bütçesi yayınlandı, yaklaşık 3 milyarlık bir proje olacak. Buradaki amacımız eğitimde fırsat eşitliğini artırmayla ilgili olarak okullar arasındaki imkân farklılıklarını azaltmak. Bu proje kapsamında temel eğitimdeki tüm okullarımızın imkânlarını mümkün olduğu kadar eşitleme, alt yapılarını iyileştirme, laboratuvarlarını güçlendirme ve özellikle okul öncesi eğitime erişimle ilgili fiziki mekânları yapma, ana sınıflarına, anaokuluna kadar kapsamlı projeyi hayata geçirmiş olacağız.

Eğitimde fırsat eşitliği ile ilgili üçüncü noktamız da öğretmenlerin mesleki gelişiminin desteklenmesiydi. 2021 yılında son 5-6 ay içinde bu konuya ağırlık verdik, ağırlık verdiğimiz bu alanda da 2020 yılına göre gerçekten ciddi performans artışı ortaya çıktı.

2020'deki hem merkezi hem mahalli eğitimlere yaklaşık 1.1 milyon öğretmen katılmışken bu rakam 2021 yılında 2.7 milyona çıktı. Yani bu şu demek; bir öğretmenimiz birden fazla eğitime katılıp başarılı bir şekilde o eğitimleri tamamlamıştır.

2022 yılında bunu çok daha sistematik bir şekilde devam ettireceğiz. Özellikle Öğretmen Bilişim Ağı'nı çok daha aktif bir şekilde kullanıp öğretmenlerimizin sadece mesleki gelişimi değil aynı zamanda talep etmiş oldukları tüm eğitimlerle ilgili mümkün olduğu kadar öğretmenlerimize destek olmaya çalışacağız."