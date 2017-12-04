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Milli Eğitim Bakanı: Laikliği öğrenci seviyesini göz önüne alarak yeniden düzenledik

"Cihat bağlamından koparılarak salt savaş ile özdeş hale getirilmektedir"

04 Aralık 2017 11:41

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istediği soru önergesine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan yanıt geldi. Yılmaz, "Laiklik konularının daraltılması söz konusu değildir. Laiklik konuları öğrenci seviyeleri göz önüne alınarak yeniden düzenlenmiştir" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istediği ve “Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin ilköğretim ve liselere yönelik müfredat taslağında Mustafa Kemal Atatürk’e ilişkin bütün bölümlerin ve Atatürk’ün adının müfredattan çıkartılması ile laiklik bölümlerinin daraltıldığı” iddialarını içeren soru önergesine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’dan ilginç savunma geldi.

Yılmaz şu savunmayı yaptı: “Laiklik konularının daraltılması söz konusu değildir. Laiklik konuları öğrenci seviyeleri göz önüne alınarak yeniden düzenlenmiştir. Arapça’da ‘güç ve gayret sarf etmek, bir işi başarmak için elinden gelen bütün imkânları kullanmak’ mânasındaki ‘cihad’ kavramı günümüzde, bağlamından koparılarak ve farklı anlamlar yüklenerek tanımlanmakta, salt savaş ile özdeş hale getirilmektedir.” Yılmaz, güncellenen öğretim programlarında ‘Atatürkçülük konularının’, öğrencilerin Mustafa Kemal Atatürk’ü tanıma, onu anlama, fikir ve ideallerini yaşatma ve ona vefa duygusu besleme konusunda bilgi ve bilinç kazandıracak yeterlilikte hazırlandığını savundu.

 

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