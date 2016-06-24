Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: Sözleşmeli öğretmenlik sistemi başlayacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni eğitim sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Sözleşmeli öğretmenlik' sisteminin önümüzdeki dönemde başlatılacağını söyledi.

Malatya'da Karahan Tüneli'nin araç geçisine açılış törenine katılan Bakan Yılmaz; "Diyoruz ki 5 yıllık sözleşmeli olarak kalsın, performansına bakalım, ondan sonrada kadroya alalım. 3 yıl daha çalışsın, 8 yıldan sonra istediği yere tayinini çıkartalım, diyoruz" açıklamasında bulundu. Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre; Yılmaz, 4+4+4 sisteminin değişeceği iddialarıyla ilgili olarak Bakanlığın böyle bir çalışmasının bulunmadığını belirtti. 4+4+4'ün ilk uygulamalarının ve ilk mezunlarının bu yıl alındığını söyleyen Yılmaz, "Eğitim yaşayan bir olgu. Daha iyiye, daha mükemmele gitmek için bir çalışma yapılması lazım, ancak bu sistemin sonuçlarını yeni aldık." dedi.

Kadro için 5 yıl sözleşme şartı

Bakan Yılmaz, sözleşmeli öğretmen konusuyla ilgili gelen sorulara "Öğretmeni de kendi bilgi ve tecrübesini öğrencisine aktaracağı sürede de o yerde tutabilmek lazım. Bunu tutabilmenin yolunun da sözleşmeli öğretmenlikten geçtiğini düşünüyoruz" diyerek bu sistemi hayata geçireceklerinin bilgisini verdi.

Yılmaz açıklamasına şöyle devam etti:

"Geçen gün sayın Başbakanımız ile birlikte Ağrı'da söylenen husus bu; bir yıl önce atanan öğretmen sayısı 3 bin 200, ertesi yıl 2 bin 400 öğretmen bizden ayrıldı. Bir yıl önce 3 bin 200 öğretmen atanıyor, ertesi yıl atanan öğretmenin 3 bin 200'den 2 bin 400'ü geri ayrılıyor. Dolayısıyla oradaki insanlarında daha iyi, daha nitelikli, daha kaliteli eğitim verilmesi lazım. Bu eğitimi verebilmek için de eğitimde sürekliliği sağlamak lazım, öğretmenlerin belli sürelerle orada kalabilmesi lazım ki öğrencisini tanısın, psikolojisini tanısın, ailesini tanısın, çocuk hangi alanlarda becerisi var, hangi alanlara daha çok yeteneği var, bunu görsün. Bunu görebilmesi için böyle 1 yıllık, 6 aylık, 8 aylık, 9 aylık eğitimle olmaz. Diyoruz ki 5 yıllık sözleşmeli olarak kalsın, performansına bakalım, ondan sonrada kadroya alalım. 3 yıl daha çalışsın, 8 yıldan sonra istediği yere tayinini çıkartalım, diyoruz. Türkiye'deki eğitimin kalitesi mutlaka öğretmenle yükselir. Ama öğretmenle yükselebilmesi için öğretmeni muhakkak desteklemek lazım. Varsa her türlü sorunlarını çözmek lazım, bizim buna gayret göstermemiz lazım."