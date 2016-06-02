Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: Ağustosta atama yok

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2015 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren ve atanamayan yaklaşık 350 bin öğretmen adayı için ağutos ayında atama yapılmayacağını açıkladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın katıldığı bir canlı yayında "Ağustosta atama olmayabilir” şeklindeki ifadesi Bakan Yılmaz tarafından doğrulandı.

CHP'li vekil Ceyhun İrgil, Bakan Yılmaz'ın atamalarla ilgili sorusuna verdiği yanıtı sosyal medyadan duyurarak "MEB komisyonunda Bakan'a sordum; kesin olarak ağustosta atama yok" diye yazdı.

CHP’li İrgil; “2015-2016 öğretim yılı bitimine doğru binlerce öğretmen adayı ağustos ayını bekliyordu. Bakan'ın açıklaması yıl içinde sadece şubat ayında atama yapılacağını gösteriyor” ifadelerini kullandı.