-MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÇUBUKÇU ERBİL'DE ERBİL (A.A) - 14.12.2010 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Irak Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığının Erbil'de düzenlediği ''Uluslararası Yüksek Öğretimi Canlandırma Araştırma Konferansı''na katılımının ardından, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda Türkmenler arasında eğitim alanında faaliyet gösteren şahsiyetlerle biraraya geldi. Ziyareti çerçevesinde Erbil'deki bazı eğitim kurumlarını da ziyaret eden Bakan Çubukçu, önce yapımı devam eden Erbil Bilkent'i, daha sonra da Fezalar Eğitim Kurumları anaokulu ve üniversitesini ziyaret etti. Bakan Çubukçu, Fezalar Eğitim Kurumlarında onuruna düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan mini konseri ilgiyle izledi. Çubukçu burada yaptığı konuşmada, Fezalar Eğitim Kurumları'nın önemine değinerek, "Orta doğudaki gibi kuzey Irak'ta da çok zor şartlar altında bir grup eğitim gönüllüsü tarafından fedakarca başlayan bu çalışmalar ve yapılan okullar bugün insanlık adına büyük bir sevinçle Irak'la Türkiye arasında gönül köprüsü oluşturdu. Bizler biliyoruz ki, zor şartlarda oluşan dostluklar her zaman çok daha kalıcı ve köklüdür. Bu okullarda okuyan öğrencilerimiz, birer dünya vatandaşı olmalarının yanısıra, gereken niteliklerle birlikte Türkçeyi çok iyi konuşuyor ve Türkçeyi çok iyi tanıyan bireyler olarak yetişiyorlar. Dolayısıyla herbir öğrenci insanlığın barışı, refahı ve huzuru için elzem olan sevgi ve dostluk köprüsü mimarı olacaklar. Bu okullardan mezun olan öğrenciler Kuzey Irak'ın kalkınması ve mimarı için önemli roller üstleniyorlar" dedi. Erbil'de bulunan Özel Cihan Üniversitesini de ziyaret eden Çubukçu, Irak'ın kuzeyindeki yönetimin başbakanı Berham Salih'in onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.