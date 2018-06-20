Milli Eğitim Bakanı: Bundan sonra ev ödevi verilmeyecek

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bundan sonra hiçbir öğretmenin öğrencisine ev ödevi vermeyeceğini belirterek, "Öğrencilerimizin dikkatlerini daha çok derse yoğunlaştırmalarını, konuyu derste öğrenmelerini istiyoruz" dedi.

Öğrencinin dersi, derste öğrenmelerini istediklerini belirten Milli Eğitim Bakanı, ev ödevine ilişkin olarak "Bundan sonra hiçbir öğretmenimiz, öğrencisine evde ev ödevi vermeyecektir. Öğrencilerimizin dikkatlerini daha çok derse yoğunlaştırmalarını, konuyu derste öğrenmelerini istiyoruz. İnanıyoruz ki çocuklarımız da okulda, sınıfta öğrendiklerini eve gittiklerinde tekrarlayacaklar, öğrendiklerini daha da pekiştireceklerdir'' ifadesini kullandı.

Yeni bir eğitim anlayışına geçildiğini ifade eden Yılmaz: ''Zaten şimdi ezberden çıktık. Artık bundan sonra ezber olmayacak, eski dershane eğitim usulleri tekrar edilmeyecek. Okulda öğrendiklerini hayatta kullanabilme yeteneklerini kazanmalarını istiyoruz. Öğrendiklerinin hayatta bir karşılığının olduğunu görmelerini istiyoruz. Önümüzdeki dönem, çağa ve hayata uygun bir eğitim sistemini evlatlarımıza vereceğiz. Önümüzdeki eğitim öğretim yılından sonra öğrencilerimize hiçbir ev ödevi verilmeyecektir" dedi.

Öğle yemeği Bakanlık tarafından verilecek

Eğitimde tam güne geçileceğini belirten yılmaz öğrencilerin yemeklerinin Bakanlık tarafından verileceğini açıkladı.

Bakan Yılmaz, "Bundan sonra da tam gün eğitime geçen okullarımızda, Başbakanımız Binali Yıldırım da açıkladı, öğle yemeklerini Bakanlık olarak biz karşılayacağız." bilgisini paylaşırken uygulamanın Maliye Bakanlığı ile görüşüldükten sonra kademeli olarak başlatılacağını belirtti.