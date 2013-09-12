Milli Eğitim Bakanı Avcı: Yeni bir sınav icat etmiyoruz

Uluslararası Eğitim için Avrupa Birliği'nce bu yıl 25'incisi İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Küresel Ortaklığın Geleceğini Örmek" temalı konferansa katılan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, konferans öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

cnnturk.com'da yayımlanan habere göre Avcı, bir gazetecinin, "SBS yerine getirilen 12 sınavlı bir sistem, bu sistemde 2 yıl boyunca sadece 8. sınıfların sınava dahil olacağını ifade etmişsiniz. Bunun biraz daha ayrıntısını verebilir misiniz?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Bakın, bu konuda dün akşam da zaten medya mensubu arkadaşlarla uzun bir toplantı yaptık. Orada da uzun uzun açıklamaya gayret ettik. Bundan sonra da açıklamalarımız olacak. Bir defa şu ön yargıdan kurtulmamız lazım; seviye belirleme sınavı adı altında yılda bir kere yapılan sınav kaldırıldı. Sınav kaldırıldı, yerine aynı mantıkla yeni bir sınav konmadı. Yaptığımız çalışma, düzenleme, güncelleme, okullarımızda belli derslerde zaten yapılmakta olan yazılı sınavları denetim altına almak ve bunların daha güvenilir sorular ve cevaplar, değerlendirmeler sonucu ortaöğretime geçişte kullanılabilir notlar olmasını sağlamak. Yapmaya çalıştığımız düzenleme bu."

'Yeni bir sınav icat etmiyoruz'

Bakan Avcı, okul merkezli, okulda yapılan işlemlerin, okulda yapılan sınavların, okulda yapılan yazılıların güvenilir hale gelmesini sağlamaya çalıştıklarına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız çalışma bu. Yeni bir sınav icat etmiyoruz. Önce 36 ile başladı bazı medya kuruluşları, 'SBS kalktı, 36 tane sınav geldi' diye. Hayır, öyle bir şey yok. Okullarımızda zaten yapılmakta olan, zaten yapılacak olan sınavları güvenilir hale getirmeye çalışıyoruz. Onun için yeni bir sistemden falan da söz etmiyoruz. Niye senede bir kere yapılan SBS'yi kaldırdık? Hepimiz şikayet ediyorduk. Çocuklarımız yarış atına döndü. Çocuklarımızın tek bir sınavla 4 yıllık bütün gelecekleri tayin ediliyor. Buna ailelerin, çocukların yaşadığı travmalar, stresler, gerilimler filan diye hepimiz şikayet ediyorduk. Şimdi o sınav kaldırıldı. Çocuklarımız okullarına gidecekler, kendi sınıflarında normal yazılı sınavlarına girecekler. Bu yazılı sınavlardan birer tanesini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gönderilen sorularla yapacağız. Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirilecek."

Söz konusu sınavlar yapılırken öğretmenlerin kendi sınıflarında olmayacaklarını, farklı sınıflarda gözetmenlik yapacaklarını anlatan Avcı, "Böylece olabildiğince objektif, güvenilir yazılı sonuçları üretmeye çalışıyoruz. Bu üreteceğimiz yazılı sonuçlarını da daha sonra belli bir yüzde çerçevesinde ortaöğretime geçişte kullanacağız. Onun ayrıntılarını da açıkladım. Velileri telaşa sokmayın, çocuklarımızı heyecanlandırmayın. Öyle 36 sınav falan yok" diye konuştu.

Bu sırada bir gazetecinin, "Peki 12 sınav nedir?" diye sorması üzerine de Avcı, "Onu da siz soruyorsunuz. 12 sınav nereden çıkıyor? Şuradan çıkıyor anladığım kadarıyla, 6 temel dersten birer yazılıyı yapacağımıza göre birinci sömestir 6 yazılıyı biz kontrol yapacağız, ikinci sömestir 6 yazılıyı kontrol yapacağız. Demek ki 12 yazılı bizim kontrolümüzde olacak, 12 yeni sınav değil" dedi.

Birinci dönem de 6, ikinci dönemde 6

Avcı, çocukların girecekleri yazılıların birinci dönemde 6, ikinci dönemde de 6 tanesini Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetiminde yapacaklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yapacağız ki güvenilir notlar üretilebilsin. Daha sonra diğer sınavlar da, öğretmenlerimizin sadece kendi yaptığı sınavlar da bu yaptığımız örnek sınavlara uyumlu hale gelecek zaman içerisinde. İnşallah orta vadede bütün sınavlarımız, okullarda yapılan bütün yazılılarımız, bütün değerlendirmelerimiz objektif, güvenilir değerlendirmeler olacak. Sistemde, uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıklar olmaz mı? Zaten bir yeni sistem oluşturmuyoruz, var olan yazılıları düzeltiyoruz ama diyelim ki problemler çıktı, onları da çözeriz. Kimseyi telaşlandırmayın, çocukları telaşlandırmayın öyle 36 sınav, 12 sınav, 102

sınav diye. Çocuklar 4 yıl boyunca her dersten 2 veya 3 yazılıya giriyorlar, zaten giriyorlar bunları biz yeniden icat etmiyoruz. Bunlardan bazılarını birinci sömestirde 6 tanesini, ikinci sömestirde 6 tanesini denetimli, güvenilir hale getirmeye çalışıyoruz. Diğerleri güvenilmez mi? Hayır, onlar da güvenilir ama bunlar daha objektif verilerle ölçülsün ve onun sonuçları da ortaöğretime geçişte kullanılsın istiyoruz."

Avcı, "8. sınıflar mı girecek sadece?" sorusuna da "Evet, sadece 8. sınıflar girecek. Diğer çocuklarımızı da telaşlandırmayın. 8. sınıftaki çocukları da telaşlandırmayın. Normal okullarına gitsinler. Velilerimizi de telaşlandırmayın. Çocuklar okullarına gidiyorsa, derslerini dinliyorlarsa, bu sınavlara, bu yazılılara zaten gireceklerdi, şimdi daha güvenli yazılılara girecekler" yanıtını verdi.

MEB de açıklama yaptı

Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni ortaöğretime geçiş sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildirdi.

MEB'den yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında "sınavda yanlışların doğruları götüreceği" ve "bakanlığın sistemde geri adım attığına" ilişkin iddialarının yer aldığı anımsatılarak, bunun gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, 4 Eylül 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından açıklanan yeni ortaöğretime geçiş sisteminin aynen geçerliği olduğu vurgulanarak, sisteme ilişkin herhangi bir değişikliğin yapılmadığı kaydedildi.