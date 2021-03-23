Millî Eğitim Bakanı: Aşağı yukarı öğretmenlerimizin yüzde 10’unu aşıladık, okulları aşı şartına bağlamamak gerek

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Aşağı yukarı öğretmenlerimizin yüzde 10’unu aşıladık, süreç devam ediyor ancak burada okulları açmayı aşılama şartına bağlamamak gerekir Nagehan Hanım. Bakın Fransa’ya, Almanya’ya… Okullarını açık tutuyorlar ama öğretmenleri aşılanmış değil. Aşı şartına bağlamamak gerekir okulları…” açıklamasını yaptı.

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı’ya konuşan Bakan Selçuk, “Okullar açıldığından beri herhangi bir ciddi problem, salgında okul kaynaklı büyük bir dalgalanma, bir kriz yaşandı mı?” sorusuna, “Kesinlikle hayır. Okullardan kaynaklı bir yayılım, toplumun geri kalanından daha fazla bir rakam yok” yanıtını verdi.

Selçuk şu ifadeleri kullandı:

“Okulları tüm illerde haftada iki gün açma kararı aldık. Kırmızıda da mavide de. Dolayısıyla vaka artışından bağımsız olarak okulları açık tutma ilke kararımız var. Vaka sayısı ile okulların açık olması arasında bir korelasyon yok, bu algıyı değiştirmemiz lazım.”