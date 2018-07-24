Milli Eğitim Bakanı 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama töreninde konuştu: Umut güzel bir şey

Bugün (24 Temmuz 2018) 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapılacak. Düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Maziden atiye kuracağımız köprüleri unutmadığımızı bilin, öğretmenlik basit bir meslek değil" dedi.

Bakan Selçuk'un 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama töreninde kura için 'rakam' istemesi sonucunda salondan '10' yanıtı geldi.

MEB tarafından 20 bin öğretmen ataması bilgisayar kurası ile gerçekleştirildi. Saat 13.00'te açıklanacağı duyurulan sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, beklenenden önce erişime açıldı.

Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacak

ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik bilgelik gösteren bir meslek. Bunu çocukla paylaşmazsak bu kuru bilgi olur. Aslolan bilginin görgüye dönüşmesidir. Benim öğretmen arkadaşlarımdan ricam şudur. Hepiniz okullarınıza gideceksiniz, derslerinize başlayacaksınız. Derslerinize başlamadan önce bir şeye dikkat edin lütfen. Bütün çocukların gözüne gözünüz değmeden derse başlamayın. Ve lütfen onların gözünden kalbine akan bir şeyler olduğunu hissedin. O zaman sizin öğretmenliğiniz başlamıştır. Eğer sadece bilgi paylaşımıyla derse başlarsanız, bilin ki siz hiçbir zaman onların öğretmeni olmayacaksınız. Devlet tarafından atanan resmi kişi olacaksınız. Benim bu bağlamda söyleyeceğim çok şey var ama heyecanınızın farkındayım. Öğrencilerinizi muhakkak suretle ayırmayın. Onları ayırırsanız gökteki yıldızları ayırmış olursunuz.

21'nci yüzyılın beklentisine cevap vermemiz çok mühim. Örneğin Çin'deki üstün zekalı sayısı neredeyse Türkiye'nin nüfusu kadar. Öğretmenlik mesleği fedakarlık mesleği. Öğretmenin her zaman huzursuz olması lazım. Çocuğun huzuru için öğretmenin huzursuzluğu şart görünüyor. Yeni yönetim sisteminin inşası bağlamında hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Milli Eğitim Bakanı olmanın heyecanını yaşıyorum.

Ama emin olun ben sizin yerinizde olmayı çok isterdim. Sizin yapacağınız işlerle ilgili olarak bizim güvencemiz sizsiniz. Ben sadece ve sadece Türkiye'deki tüm öğretmenlere güvenerek bunu söylüyorum. Eğer çocuklarımız için bir şey yapacaksak, işbirliğine gireceksek hep beraber bunu tutup kaldırmamız lazım.

Bu sene 20 bin öğretmen atamasını gerçekleştirebiliyoruz. Umut güzel bir şeydir. Ama umut tacirliği iyi bir şey değildir. Bu konuyla ilgili ne gerekiyorsa, her türlü enerjimizi sarf edip gereken sonuçlara ulaşmayı diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz, hayırlı uğurlu olsun inşallah."

"Doluluk oranı yüzde 87'den yüzde 89'a çıkacak"

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu ise Türkiye genelindeki öğretmen sayısının 900 bin 525 olduğunu belirterek, "Türkiye geneli öğretmen doluluk oranımız yüzde 87'dir. 20 bin öğretmen ataması ile beraber toplam öğretmen sayımız 920 bin 525 olacaktır. Türkiye geneli öğretmen doluluk oranımız ise yüzde 87'den yüzde 89'a çıkacaktır" bilgilerini paylaştı.

Aydoğdu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmen atamalarında illerin ve bölgelerin doluluk oranına göre atama yapıldığını belirterek, şu anda doluluk oranı en düşük bölgelerden birinin Doğu Anadolu olduğunu bildirdi.

85 branşta 75 ile atama

85 branşta 75 ile atama yapıldığını bildiren Aydoğdu, en fazla Şanlıurfa'ya öğretmen atandığını söyledi.

Aydoğdu, 5 bin ücretli öğretmen atamasının da yapılacağını hatırlatarak, "Onların da mülakat işlemlerini ağustos ayında bitirmiş olacağız. 17 Eylül'de okullardan açılmadan önce 25 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Atamaya 50 bin 314 aday başvurdu, sonuçlara göre toplam 20 bin öğretmen adayının ataması gerçekleşti.

Sözleşmeli öğretmen adaylarındna istenecek belgeler

Atanan adaylardan istenecek belgelerse şöyle sıralandı:

– Son altı ay içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf,

– Mal bildirimi (İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden temin edilecek),

– Elektronik başvuru formunun onaylı örneği,

– Başvuru esnasında ‘Pedagojik Formasyon Belgesi' yerine resmi yazı ibraz edenlerden ‘Pedagojik Formasyon Belgesi'.

– Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.