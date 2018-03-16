Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Erdem: FETÖ ile alakalı gerekli incelemeler yapıldı

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR\'de konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, \"FETÖ yapılanması ile alakalı bütün kurumlar gerekli incelemeleri yaptı. Milli Eğitim Bakanlığımız da çok ciddi kriterler oluşturarak personelinde bu örgüte girmiş, bir şekilde ilişkili olanları ihraç etti. Şu an hem bakanlık hem valiliklerde 7 bin kadar açıkta olan var\" dedi.

İl Danışma Kurulu toplantısı için Kırşehir\'e gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, ilk olarak Vali Necati Şentürk\'ü makamında ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını cevaplandıran Erdem, FETÖ/PDY ile alakalı tüm kurumlarda gerekli incelemelerin yapıldığını söyledi. Erdem, \"FETÖ yapılanması ile alakalı bütün kurumlar gerekli incelemeleri yaptı. Milli Eğitim Bakanlığımız da çok ciddi kriterler oluşturarak personelinde bu örgüte girmiş, bir şekilde ilişkili olanları ihraç etti. Şu an hem bakanlık hem valiliklerde 7 bin kadar açıkta olan var. Onun dışındakiler, bir kısmı yargıda ByLock ile ilgili bilhassa takipleri var. Bunların netleşmesini bekliyoruz. Tabii ki masumiyetleri anlaşılan, bu örgütlerle ilişkisinin olmadığı anlaşılanlar Bakanlığımız üzerinden veya komisyon üzerinden dönecekler. Bakanlık üzerinden dönüşleri komisyon tarafından yapılması için oraya sevk ediyoruz. Bu konuda şu anda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum\" dedi.

Bir soru üzerine Osmanlı Türkçesi eğitimiyle ilgili de konuşan Erdem, \"Osmanlı Türkçesi Sosyal Bilimler Liselerinde 10-11-12\'nci sınıflarda 1 saat, İmam Hatiplerde 1 saat ortak. Diğer liselerimizde seçmeli ders olarak zaten müfredatımızda olan bir dil. Biz Osmanlıcanın geçmişle geleceğe bir köprü olacağını inanıyoruz. 700 yıla yakın bir kayıttan bahsediyoruz. Kaynaktan bahsediyoruz. Sadece arşivlerde 150 milyon evrak olduğu söyleniyor. Hem bu noktada teknik ileri Osmanlıca öğrenilmesinin artmasını hem de herkesin yüzünden Osmanlıcayı keşke okuyabilmesini arzu ediyoruz. Türklerin İslam\'a geçişiyle birlikte oluşmaya başlayan bu dilin de gençlerimiz ve vatandaşlarımız tarafından öğrenilmesini arzu ediyoruz. Şu anda Halk Eğitimlerimizde 500 binin üzerinde kursiyer Osmanlı Türkçesi öğreniyor\" ifadelerini kullandı.

Valilik ziyaretinin ardından Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde gerçekleşen İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı.



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