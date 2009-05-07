Milli Eğitim Akademisi'ne işlerlik kazandırılacak

Milli Eğitim Akademisi'ne işlerlik kazandırılarak, öğretmenlerin meslek içinde eğitimlerinin verilmesi ve kariyerlerinin geliştirilmesi sağlanacak.



Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.



Tasarıya göre, Milli Eğitim Bakanlığının yardımcı birimleri arasında yer alan Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı yerini; "bakanlığa bağlı kuruluş" olarak geçen Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına bırakacak. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ise kaldırılacak.



Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı, bakanlık personelinin, görev alanlarıyla ilgili yeni bilgi ve teknikleri öğrenmelerine, mesleki nitelik ve kariyerlerini geliştirip yükseltmelerine, verimliliklerini artırmalarına yönelik hizmet içi eğitim programları hazırlayacak.



Öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi verecek olan Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı, öğretmen nitelikleri ve yeterliklerinin geliştirilmesine yönelik politikaların belirlenmesinde ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapacak.



Akademi Başkanlığı, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarıyla koordinasyon ve işbirliği sağlayacak, görev alanıyla ilgili konularda yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren kurumlarla işbirliği içinde, ortak eğitim programları uygulayacak.



Eğitim-öğretim alanında yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel, teknolojik gelişmeleri incelemek, araştırmak, proje ve yayın yapmak, bakanlık personelinin eğitimleriyle ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, sempozyum, kongre, konferans gerçekleştirmek, görev alanına giren konularda danışmanlık hizmeti sunmak, ilgili kanun çerçevesinde yurt dışına gönderileceklere hazırlık eğitimi vermek, eğitim kurumlarının akredite edilmesi konusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak başkanlığın görevleri arasında olacak.



Bu görevleri yerine getirmek üzere Bakanlar Kurulu kararıyla Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına bağlı eğitim enstitüleri kurulabilecek.



Akademide eğitim, yükselmede tercih nedeni olacak



Yönetim görevlerine atanma ve yükselmede, Milli Eğitim Akademisinde eğitim görme, tercih nedeni sayılacak.



Milli Eğitim Akademisi Başkanı ve Başkan Yardımcısı atamalarında, en az doktora yapma ve birinci derece devlet memurluğuna atanma şartları aranacak.



Akademide ders vermek, araştırma ve yayın yapmak, uygulama gerektiren faaliyetlerde görev almak üzere Milli Eğitim Akademisi Uzmanı ve Uzman Yardımcısı istihdam edilecek.



Milli Eğitim Akademisinde, yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği yapılarak, geçici olarak öğretim elemanı ile bakanlık personeli görevlendirilebilecek, sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanları çalıştırılabilecek.



Tasarıyla iptal edilen kadrolarda bulunanlar, 31 Aralık 2009 tarihine kadar, kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate alınarak, başka bir kadroya atanacak.



Tasarıyla bazı kadrolar iptal edilirken, merkez teşkilatına Milli Eğitim Akademisi Başkanı, 2 Başkan Yardımcısı, 30 uzman ve 30 uzman yardımcısının da aralarında bulunduğu 145 kadro, taşra teşkilatına ise 169 kadro ihdas edilecek. (AA)



