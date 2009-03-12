Milli Eğitim Akademisi açılıyor

Temelini 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın attığı, açılışı için de 'mutlaka geleceğim' dediği Milli Eğitim Akademisi 19 yıl sonra nihayet kuruluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın akademi için hazırladığı kanun taslağı Bakanlar Kurulu'ndan geçti. 1991'de temeli atılan Ankara Hasanoğlan'daki akademinin dev binaları da hizmete girdi.



Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin hizmet içi eğitimlerini üstlenecek ve bu alanda araştırmalar yapacak Milli Eğitim akademisinin kuruluş kanunu Meclis'e gönderildi. Nisan veya mayıs ayında Meclis'ten geçmesi hedeflenen tasarıya göre akademi, yurtiçi ve yurtdışındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerle uygulamaları inceleyecek. Yayınları takip edecek ve bu konularda proje ve yayın yapacak.



Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, sempozyum, kongre, konferans ve benzeri etkinlikler düzenleyecek. Akademide eğitim almak, yönetim görevlerine atanma ve yükselmelerde tercih sebebi olacak. Akademinin kurulması ile bakanlıktaki Hizmet İçi Eğitim Dairesi ile Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi (EARGED) kapatılacak.



Akademinin temelinin merhum Turgut Özal tarafından neredeyse çeyrek asır önce atıldığını, sonrasında ise çürümeye terk edildiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 20 bin metrekarelik tesisin yüzde 70'ini kendilerinin yaptığını kaydetti. Milli Eğitim Akademisi'nin bakanlık teşkilat kanununda yer almasına rağmen bir kuruluş yasasının bulunmaması sebebiyle sadece kâğıt üzerinde kaldığını anlatan Bakan Çelik, Meclis'e sunulan tasarı ile akademinin hayat bulacağını ifade etti.



‘Burası bir adalet akademisi olacak’



Akademide aynı anda 800 öğretmenin hizmet içi eğitim alabileceğine, bakanlıktaki bütün çalışanların bu akademiden yararlanabileceğine işaret eden Çelik, "Burası bir adalet akademisi gibi olacak. Yıllardır özlemi çekilen ve bir eksiklik olarak görülen akademi, Milli Eğitim'de bir boşluğu dolduracak. Burası bir beyin olacak." dedi.



Yüzme havuzlu akademi



Milli Eğitim Akademisi'nin ihalesine 1990 yılında çıkıldı. Bir yıl sonra temeli atıldı. İnşaatı yüzde 30 tamamlanmışken binalar çürümeye terk edildi. 2007'de kalan bölümü için yeniden ihale edilen binalar, yaklaşık 42 milyon liraya tamamlandı. 61 bin metrekare alana sahip tesis, 108 bin metrekarelik geniş bir arazi üzerine kuruldu. Tesiste, yönetim binası, 800 yatak kapasiteli 3 kursiyer yurdu, 300 kişilik konferans salonu, 120'şer kişilik 4 amfi dershane, 20'şer kişilik 32 derslik ve 16 laboratuvar bulunuyor. Ayrıca mutfak, yemekhane, kafeterya, çamaşırhane, yüzme havuzu, basketbol sahası, halı saha ve futbol sahası gibi sosyal tesislerin yanı sıra yaklaşık 20 bin metrekarelik çevre düzenlemesi yer alıyor.



