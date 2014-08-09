Milli dalgıç: Suyun 91 metre altında akciğerlerim tenis topu kadar kalıyor

"Dünyanın en derinine inen kadın" olarak bilinen ve 6 dünya rekorunu sahibi Şahika Ercüment, 91 metreye yaptığı dalışla geliştirdiği rekoru sonrası aldığı ilk nefes için, "Gazze’de yaşananlar hepimizi çok üzdü ve yaşananlardan dolayı rekordan sonraki ilk nefesimi Gazze için aldım. Ben ilk nefesi alırken, artık oradakiler biraz nefes alsın istedim" dedi.

Ercüment, dalış sırasında yaşadığı fiziksel zorluklara da dikkat çekti. Milli dalgıç, 91 metre derinlikte "Ciğerler tenis topu kadar kalıyor, nabız 60-70’ten 20-30’a düşüyor, kan, kol ve bacaklardan beyin ve kalbe çekiliyor" bilgilerini verdi.

Hürriyet'te Serkan Ocak'ın "Suyun 91 metre altında akciğerlerim tenis topu kadar kalıyor" başlığıyla yayımlanan söyleşisi şöyle:

Suyun 91 metre altında akciğerlerim tenis topu kadar kalıyor

Bugüne kadar kaç dünya rekoru kırdınız? Dünya rekoru kırmanın sizin için anlamı nedir?

6 dünya rekorum var. Biri Guiness Rekorlar Kitabı’na girdi. Dünya rekoru elde etmenin en büyük önemi ülkemi uluslararası platformlarda başarı ve gururla temsil edebilmek. Her rekor sonrasında ay yıldızlı bayrağı açtığım anda benden mutlusu olmuyor.

Türkiye’de dünya rekoru deneyen kaç kişi var? Dünya rekoru deneme programı nasıl ayarlanıyor?

Türkiye’de bu sporda rekor deneyenlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Bu rekor denemesinde ben ve kulübümüzden (ODTÜ Spor Kulübü) 3 sporcu arkadaşım da rekor denemesi yapmak için başvurdu. Hepimiz için aynı hafta rekor denemesi organize edildi. Diğer sporcu arkadaşlarım kendi istekleriyle denemelerini benden önce yapmak istedi. En son deneyen oldum. Benden önceki sporcuları geçerek, paletsiz olarak dünyanın en derinine inen sporcu oldum.

Bu denemelerin kararını ne zaman vermiştiniz ve nasıl bir çalışma temposu geçirdiniz?

4 ay öncesinden başvurduk. Antrenman sürecimiz de başlamış oldu. Önce o anki hava şartları Mısır’da uygun diye orada bir kamp dönemim oldu. Yoğun geçen antrenman kamplarında sabahları erken kalkıp yoga veya nefes çalışmaları yaptım. Sonrasında ya dalışa gidiyordum ya da koşu, yüzme, bisiklet gibi kara antrenmanları yapıyordum. Haftanın bir gününü de kendime ayırıp dinleniyordum.

40 m



Akciğerler birbirine yapışıp patlamaması için kan dolmaya başlıyor.







91 m



* Her santimetrekareye 10,1 kg basınç uygulanıyor.



* Ciğerler tenis topu kadar kalıyor.



* Nabız 60-70’ten 20-30’a düşüyor.



* Kan, kol ve bacaklardan beyin ve kalbe çekiliyor.

Dünya rekorunun klasmanı nedir? Farklı otoriteler de var mı?

Kırdığım rekorlar, dünyanın en büyük dalış organizasyonu ve olimpiyat komitesinin tanıdığı tek resmi konfederasyonu Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS) tarafından onaylandı. Farklı otoriteler de var. Ancak biz rekorlarımızı, Dünya Olimpiyat Komitesi’nin ve Türkiye’nin tanıdığı tek resmi konfederasyon olan CMAS’la kırdık. Bu yıl kırdığım rekorlar paletsiz branşlardı.

Dalış sırasında gözleriniz hep kapalı mı oluyor? Derine inerken ne düşünüyorsunuz?

Dalış yaparken gözlerimi kapıyorum ve tamamen dalışıma odaklanıyorum. O an konsantre olmam gereken, dalışla ilgili onca unsur varken başka bir şey düşünebilmem pek mümkün olmuyor.

Bir gününüz nasıl geçer?

Sabah kalkarım antrenmana giderim, günlük işlerimi hallederim, maillerimi cevaplarım, sunuculuk ve konuşmacılık da yaptığım için ayda birkaç kez bu işlerle ilgilenirim. Sonra ikinci antrenmanımı yaparım, ders çalışırım, kitap okurum, nefes çalışmaları yaparım..

Aşk hayatı nasıl gidiyor, bir sevgiliniz var mı?

Aşk olmadan hiçbir şey olmaz.

Kaç yaşına kadar daha derine inmeyi deneyeceksiniz?

29 yaşındayım. Bu kadar büyük bir aşkla bağlı olduğum dalışı, sağlığım elverdiği sürece yapmayı düşünüyorum.

Bu alanda yaşla ilgili bir üst sınır var mı?

Fiziksel olarak yok.

Yerleşik bir hayatınız var mı, nerelerde yaşıyorsunuz?

Normalde İstanbul’da yaşıyorum. Ancak antrenman yapabilmek için yoğun kamp dönemlerine gireceğim zaman, çalışacağım ülkeyi mevsimine göre seçme lüksüm oluyor. Mısır, Kaş ya da Bali arasında mekik dokuyorum.

Rekorları Gazze’deki mağdurlara ithaf ettiniz...

Milli bir sporcu olarak, kırdığım dünya rekorlarında ve Guiness denemelerimdeki en büyük amacım; ülkemi ve ay yıldızlı bayrağı en iyi şekilde temsil etmek. Gazze’de yaşananlar hepimizi çok üzdü ve yaşananlardan dolayı rekordan sonraki ilk nefesimi Gazze için aldım. Ben ilk nefesi alırken, artık oradakiler biraz nefes alsın istedim.

Rekor denemeleri dışında neler yapıyorsunuz?

Geçen yıl ‘Şahika’nın Mavi Dünyası’ isimli bir sualtı programı sunmuştum. Asıl mesleğim diyetisyenlik. Hâlâ yüksek lisans öğrencisiyim. Sağlıklı yemekler yapmak, sörf, yelken gibi farklı spor branşlarını denemek ve yazı yazmak rekor denemeleri dışında yaptıklarım arasında.