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Spor

Milli cimnastikçisi Ferhat Arıcan gümüş madalya kazandı

İZMİR, (DHA) - Altınordu'nun milli cimnastikçisi Ferhat Arıcan, Mersin'de düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu

05 Mart 2018 14:33

İZMİR, (DHA) - Altınordu\'nun milli cimnastikçisi Ferhat Arıcan, Mersin\'de düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası\'nda ikinci oldu. 
Erkekler artistik cimnastikte yarışan Ferhat Arıcan, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan\'ın tribünden destek verdiği şampiyonada toplamda 81.60 puan alarak gümüş madalya kazandı. 
Ahmet Önder\'in ilk sırayı elde ettiği şampiyonada Ferhat, halkada 13.400, atlamada 13.600, paralelde 14.550, barfikste 13.050, yer minderinde 13.650, kulplu beygirde ise 13.350 puan aldı. Daha önce 12 kez Türkiye şampiyonu olan Ferhat Arıcan, 15-18 Mart\'ta Bakü\'de yapılacak dünya kupası hazırlıklarına başlayacak.

(FOTOĞRAFLI)

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