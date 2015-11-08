'Milli Birlik ve Kardeşlik Süreci'nde Öcalan ve HDP muhatap alınmayacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, terörle mücadele ile çözüm sürecinin arasına kalın bir çizgi çekmesi ve süreci ''Milli Birlik ve Kardeşlik Süreci'' olarak adlandırmasının ardından, devletin zirvesinde kararlaştırılan yeni dönem çözüm stratejisinin detayları ortaya çıkmaya başladı.

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, sürecin artık mevcut aktörler üzerinden yürümeyeceği, Abdullah Öcalan ve HDP'nin şu anda denklem dışında olduğu öne sürüldü. Bunun yerine aşiretler, dini kanaat önderleri, korucu aileleri, Kürt halkının HDP dışındaki temsilcileri, sivil toplum örgütleri, yeni dönemde bu mekanizmanın içine sokulacak.

Habertürk'te yeni yol haritasına ilişkin detayların yer aldığı haberden bazı bölümler şöyle:

AKTÖRLER DEĞİŞİYOR: Süreç artık mevcut aktörler üzerinden yürümeyecek. Abdullah Öcalan ve HDP şu anda denklem dışında. PKK’nın silahlı unsurları ve terör tehdidi bertaraf edildikten sonra, devlet gerekli adımları atacak. ‘Geri dönüş’ler için gerekli yasal düzenlemeler yapılacak, ancak bu konuda da terör örgütü ya da HDP muhatapalınmayacak. Seçim sürecinde, bölgede 2.5-3 milyon kişiye ulaşan aşiretlerin ve dini kanaat önderlerinin halk üzerinde oldukça etkili oldukları görüldü.

Aşiretler, dini kanaat önderleri, korucu aileleri, Kürt halkının HDP dışındaki temsilcileri, sivil toplum örgütleri, yeni dönemde bu mekanizmanın içine sokulacak. Aşiretler ve dini kanaat önderleriyle yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alındığı belirtiliyor. Onların muhatap alınması ile hem muhataplık sorununu giderilecek, hem de Kürtler için tek alternatifin PKK ya da HDP olmadığı ortaya konulacak.

YENİ PAKETLER YOLDA: Halkın sorunlarının çözümü için tüm Türkiye genelinde demokratikleşme adımları atılacak, ekonomik paketler çıkarılacak. Bölgeye yönelik pozitif ayrımcılık uygulanacak. Gençler için politikalar geliştirilecek. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet ve diğer tüm kurumlar işbirliği yapacak.

ALTERNATİF PARTİLER: Bölgede yeni partilerin ve oluşumların önü açılacak. Böylece HDP dışında Kürtleri temsilen siyasi oluşumlar ortaya çıkabilecek. Alan, ne PKK’ya ne de bir partinin tahakkümüne bırakılacak.

BELEDİYELERE NEŞTER: Silahlı unsurlar temizlendikten sonra bölgede devlet mekanizması dışında kurulan sözde ‘mahkeme, zabıta, vergilendirme’ gibi illegal oluşumlara, belediyelerin illegaliteyi özendiren faaliyetlerine neşter vurulacak.

MECLİS ZEMİNİ: HDP'nin sürece katılımı Meclis zemininde yasal düzenlemeler ve reformlar görüşülürken söz konusu olacak. Asla bir masa kurulmayacak, terör bitene kadar müzakere yürütülmeyecek. Muhatap halk olacak. Kürt vatandaşlarının talepleri yeni Anayasa çalışmaları zemininde hayat bulacak.

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