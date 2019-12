-MİLLİ BASKETBOLCULAR TÜRKİYE'YE DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 05.06.2011 - NBA'de başarılı bir sezon geçiren milli basketbolcularımız Ömer Aşık ile Semih Erden, Türkiye'ye döndü. NBA'de Chicago Bulls'ta mücadele eden Ömer Aşık ve Cleveland Cavaliers'ta oynayan Semih Erden, Türk Hava Yolları'nın Şikago–İstanbul seferiyle, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Aşık ve Erden'i Atatürk Havalimanı'nda yakınları karşıladı. Semih Erden, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, NBA'deki ilk sezonuna Boston'da başladığını ve çok güzel bir sezon geçirdiğini belirterek, ''Fakat talihsiz bir sakatlık oldu. Kasıklarda problem oldu, zaten omzumda geçen seneden kalma sakatlık vardı. Cleveland daha çok yeni. Oynayamadım ya da iyi kötü diyemem. Ama Boston'da çok güzel bir yarı sezon geçirdim. Çok seviliyordum, sayılıyordum. Bu açıdan çok mutluyum'' dedi. Erden, Cleveland'da devam edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine ''Cleveland'dayım ve Avrupa'ya dönmeyi düşünmüyorum. Bundan sonraki basketbol hayatımı NBA'de devam ettirmek istiyorum. İnşallah iyi bir şekilde sonuçlandırırım'' yanıtı verdi. Bir gazetecinin, ''Enes Kanter'in draftta Cleveland'a gelme durumu var, ne söylemek istersin?'' sözleri üzerine Semih Erden, şunları kaydetti: ''Enes Kanter için belirsizlik devam ediyor. NBA gerçekten karışık, çözülmesi, anlaşılması gerçekten zor bir yer. Her an her şeyin değişebileceği bir yer. Enes için ben en hayırlısını diliyorum. Cleveland almayı düşünüyor, almayı istiyor fakat nasıl olacak daha belli değil. Onun için en hayırlısı, en iyi takım hangisi ise oynaması lazım. Sonuçta, ciddi bir sene oynamadı, zorluklar yaşadı, bir takım sıkıntılar çekti. İnşallah en iyi takıma gider, en iyi şekilde oynar. Türk Milli Takımı, Türkiyemiz için en önemli yeteneklerden bir tanesi.'' Erden, Litvanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda milli takımın durumuyla ilgili bir soru üzerine, ''Bir şeyler söylemek için çok erken. Benim genel durumumla alakalı konuşmam gerekirse; çok önemli, çok ağır iki tane ameliyat geçirdim. Bu ameliyatlar beni gerçekten çok etkiledi. Yetişebileceğimi tahmin ediyorum. Milli takım bizim için son nokta. Milli takım üniformasını giymek bizim için onur verici'' diye konuştu. Ömer Aşık'ın ayağındaki sakatlıkla ilgili soru üzerine de Semih, ''Ömer'in ayağında ufak bir kırık var sanırım, stres kırığı dediler ama tam olarak bilmiyorum. Burada 10 günlük bir sürecimiz var. Daha sonra geri döneceğiz. Sadece tatil amaçlı geldik, ailelerimizi göreceğiz. Sonra da tedavi için geri döneceğiz. Tedavilerimizi orada olmamız lazım'' dedi. Erden, Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray Cafe Crown'un 26 yıl aradan sonra final oynamasına ilişkin soru üzerine de ''Maçı izledim, gerçekten güzel bir maç oldu. Tabii Fenerbahçe'nin kazanması da Fenerbahçeli olarak güzel bir duygu. Atmosferde olmamam üzücü, ama herhalde bu maçta olurum'' yorumunu yaptı. Semih Erden, NBA'de ve Türkiye'de kimin şampiyon olacağının sorulması üzerine de ''Türkiye'de Fenerbahçe olur gibi gözüküyor. Çünkü maçta onu gördüm, onu hissettim. Galatasaray'ın maçtaki durumu çok iyi değildi. Ama bu uzun bir maraton. Ne olur bilinmez. Gönlümden geçen Fenerbahçe olsun. En iyi olan kazansın. NBA'de de Miami çok favori olarak gösteriliyor, Dallas çok tehlikeli geliyor. Ben Dallas diyorum'' yanıtı verdi.