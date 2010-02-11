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Spor

Milli atletten Avrupa rekoru

Stokholm'de yapılan Galan Grand Prıx'sinde milli atletimiz Alemitu Bekele, 14:46.44 ile 11 yıllık Avrupa rekorunu tarihe gömdü.

11 Şubat 2010 02:00

T24 - Stokholm'de yapılan Galan Grand Prıx'sinde milli atletimiz Alemitu Bekele, 14:46.44 ile 11 yıllık Avrupa rekorunu tarihe gömdü.
   



Stokholm Galan Grand Prix'sinde Etiyopyalı Meseret Defar dünya rekoru kırmak için piste çıktı. İyi bir yarış çıkaran Defar son metrelerde rakiplerine tur bindirirken zaman kaybedince dünya rekorunun yarım saniye dışında kalarak 1. oldu.

Ama Stockholm'deki atletizmseverler geceyi rekorsuz kapatmadı. Geçtiğimiz sene Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli atletimiz Alemitu Bekele yarışı 2. sırada bitirirken 14:46.44 ile Avrupa rekorunu kırdı. Daha önceki Avrupa rekoru 14:47,35 ile Gabriela Szabo'ya aitti.

 

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