Milli atlet tacizden tutuklandı

Erzurum’un Horasan ilçesi Kurtuluş İlköğretim Okulu’nda Beden Eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Milli Atlet 29 yaşındaki Selahattin S., yaşları 13 ila 15 arasında değişen 5 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

S. S., Eylül 2009 da İtalya da yapılan Dağ Koşu Şampiyonası nda Türkiye yi temsil etmişti

Olay, iddiaya göre bir ilköğretim Okulu’nda Aralık 2011’den bu yana meydana geldi. Okulun 7’nci sınıf öğrencisi kızlar 13 yaşındaki G.B. ve K.Y. (13), erkek öğrenciler 14 yaşındaki Ç.Y.ve Y.F. ile 15 yaşındaki H. K. ve Beden Eğitimi Öğretmeni S.S.’nin elle ve sözlü tacizine uğradı.

’Malzeme deposunda cinsel organını gösterdi'

Hümeyra Pardeli'nin Radikal gazetesinde yer alan haberine göre, öğrencilerin durumu anlattıkları ailelerinin başvurusu üzerine, savcılık kız öğrencilerin ifadesine başvurdu. Öğretmenin iki yıldır okulda görev yaptığını belirten Ç.Y. şunları anlattı:

"Öğretmenimiz daha sonra kızları tek tek odasına çağırarak, ’size jimnastik öğreteceğim’ demeye başladı. Kendisine ait odası yoktu. Malzeme konulan depoyu oda olarak kullanıyordu. Bir gün odasına çağırdı ve bir arkadaşının bilgisayarına virüs bulaştığını porno videoların çıktığını söyledi. Kendi cinsel organını göstererek ’bakmak ister misin?’ diye sordu. ’Hayır’ deyince, ’Küçük kardeşin vardır. Onunkini gördün mü hiç? diye terbiyesiz kelimeler söyledi."

Öğretmen S.S.’nin sürekli öğrencilere cinsel organını gösterdiğini ileri süren G.B. de şöyle ifade verdi:

"Yanağımdan öpmek istedi. Kabul etmedim. ’Neden bu konuları, benimle konuşuyorsunuz’ dedim. O da sadece benimle bu tür konuları konuştuğunu söyledi.

'Kocam böyle bir şey yapmaz'

Diğer kız öğrencilerin de benzer şikayetleri üzerine, savcılık tarafından Horasan Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen S. S. suçlamaları kabul etmedi. Evli ve iki çocuk babası S.S.’nin eşi F.S. de, kocasının böyle birşey yapmayacağını savundu. S.S. mahkeme tarafından tutuklandı.

2009'da İtalya'da Türkiye'yi temsil etmişti

Öte yandan 12 bin 900 metrelik dağ koşusunda, Büyük Erkekler kategorisinde Erzurum’u temsil eden S.S., 50.06’lık dereceyle Türkiye ikincisi olmuştu. S.S., Eylül 2009’da İtalya’da yapılan Dağ Koşu Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmişti.