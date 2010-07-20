-MİLLİ ATLET SAFER REKORA DOYMUYOR ANKARA (A.A) - 20.07.2010 - Milli atlet İzzet Safer rekora doymuyor. Bu yıl tam 9 Türkiye rekoruna imza atan Safer, Avrupa Şampiyonası öncesi performansıyla ümit vadediyor. İspanya'nın Barcelona kentinde 27 Temmuz–2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak şampiyonada 100, 200 ve 4x100 metre kategorilerinde piste çıkacak Safer, bu yıl elde ettiği başarılarla milli takımın Avrupa'daki madalya umutlarından biri olarak gözüküyor. 13 Temmuz'da Slovenya'nın Novo Mesto kentinde düzenlenen Uluslararası 21. Kirka Yarışmaları'da piste çıkan milli atlet, 100 metre seçmelerinde elde ettiği 10.58'lik derecesiyle kariyerinin en iyi performansını elde ederken, 1 saat sonra yapılan finallerde A serisinde piste çıktı. Safer, burada 10.46'lık derecesiyle 23 yaş altı Türkiye rekorunun sahibi oldu. İlk olarak Şubat ayında İzmir'de yapılan Türkiye Salon Şampiyonası'nda 60 metrede 23 yaş altı rekorunu 6.91 saniye ile kıran Safer, daha sonra Avusturya'nın başkenti Viyana'da organize edilen Uluslararası Viyana Klasik yarışmalarında bu rekoru, seçmede 6.90, finalde ise 6.87 saniyeye taşıyarak iki kez yeniledi. Yine aynı yarışta 200 metre 23 yaş altı rekorunu 21.85'den, 21.75'e çeken milli atlet, 2 gün sonra Avusturya'nın Linz kentinde yapılan Uluslararası Gugl Kapalı Pist yarışmalarında 200 metre rekorunu 21.60'a taşıyarak bronz madalya kazandı. Geçen ay Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda çok iyi bir performans gösteren İzzet Safer, 200 metrede büyükler Türkiye rekoruna uzandı. 1998 yılında Reşat Oğuz tarafından 21.04 saniyeyle yenilenmiş olan rekoru 21.03'e taşıyan milli atlet, hem büyükler hem de 23 yaş altı yeni Türkiye rekoruna imza atmış oldu. Ayrıca İzzet Safer'in son adam olarak yarıştığı ve Yiğitcan Hekimoğlu, Sezai Özkaya, Hakan Karacaoğlu'ndan oluşan 4x100 metre bayrak takımı, 40.16 saniyeyle yeni Türkiye rekoruna imza attı.