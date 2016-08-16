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Spor

Milli atlet Ramil Guliyev genel klasmanda Usain Bolt'u geride bıraktı!

Milli atlet Jak Ali Harvey genel klasmanda 40. sırada kalarak elendi

16 Ağustos 2016 23:49

2016 Rio Olimpiyat Oyunları atletizm branşında, erkekler 200 metrede yarı finale yükselen milli atlet Ramil Guliyev genel klasmanda Jamaikalı efsane Usain Bolt'u geride bıraktı. Jak Ali Harvey ise elendi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen atletizm müsabakalarında, erkekler 200 metre elemeleri yapıldı.

Yarışı 20.23'lik dereceyle tamamlayan milli sporcu Guliyev, kendi serisinde 2'ncilik elde ederken, genel sıralamada ise 10'uncu olarak yarı finale yükseldi.

Aynı kategoride yarışan milli sporcu Jak Ali Harvey ise kendi serisinde 20.58'lik derecesiyle 6'ncı olurken, genel sıralamada ise 40. olarak elendi.

Hüseyin Bolt

Dünyaca ünlü Jamaikalı sprinter Usain Bolt ise elemelerde 20.28'lik derecesiyle kendi serisinde birincilik elde ederken, genel sıralamada ise 15'inci olarak yarı finale kaldı. Bolt'un genel sıralamada milli sporcu Guliyev'in altında kalması, dikkati çekti.

Erkekler 200 metrede yarı finaller, 18 Ağustos Perşembe günü TSİ 04.00'de başlayacak.

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