-MİLLİ ATICININ İNTİHAR ETTİĞİ ŞÜPHESİ BOLU (A.A) - 24.02.2011 - Bolu'da eşinden ayrıldığı için psikolojik sorunlar yaşadığı gerekçesiyle yarışmalarda kullandığı tüfekle intihara teşebbüs eden milli atıcı Sevcan Şafak'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Alınan bilgiye göre, evinde kendisine ait tüfekle karnına ateş eden Sevcan'ın kaldırıldığı Bolu Köroğlu Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor. İki kez ameliyata alınan Şafak'ın kalbinin üç kez durduğu ancak yapılan kalp masajıyla tekrar hayata döndüğü öğrenildi. Yoğun bakım ünitesindeki Şafak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Hastane yetkilileri, Şafak'ın çok kan kaybettiğini ifade ederek, ''Kurşun, atardamarlar ile ince ve kalın bağırsakların parçalanmasına, karın bölgesindeki kemiklerde kırıklar oluşmasına neden olmuş. Şafak, aşırı kan kaybının olması nedeniyle ameliyat sırasında zor anlar yaşandı. 3 defa kalbi durdu'' dediler. Bolu'daki evlerinde dün, yarışmalarda kullandığı tüfekle karnına ateş eden Sevcan Şafak, babası Ercan Şafak tarafından yaralı halde bulunmuş, Bolu Köroğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.