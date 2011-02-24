T24 LogoT24 Logo
Gündem

MİLLİ ATICININ İNTİHAR ETTİĞİ ŞÜPHESİ BOLU (A.A)

24 Şubat 2011 15:37

-MİLLİ ATICININ İNTİHAR ETTİĞİ ŞÜPHESİ BOLU (A.A) - 24.02.2011 - Bolu'da eşinden ayrıldığı için psikolojik sorunlar yaşadığı gerekçesiyle yarışmalarda kullandığı tüfekle intihara teşebbüs eden milli atıcı Sevcan Şafak'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Alınan bilgiye göre, evinde kendisine ait tüfekle karnına ateş eden Sevcan'ın kaldırıldığı Bolu Köroğlu Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor. İki kez ameliyata alınan Şafak'ın kalbinin üç kez durduğu ancak yapılan kalp masajıyla tekrar hayata döndüğü öğrenildi. Yoğun bakım ünitesindeki Şafak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Hastane yetkilileri, Şafak'ın çok kan kaybettiğini ifade ederek, ''Kurşun, atardamarlar ile ince ve kalın bağırsakların parçalanmasına, karın bölgesindeki kemiklerde kırıklar oluşmasına neden olmuş. Şafak, aşırı kan kaybının olması nedeniyle ameliyat sırasında zor anlar yaşandı. 3 defa kalbi durdu'' dediler. Bolu'daki evlerinde dün, yarışmalarda kullandığı tüfekle karnına ateş eden Sevcan Şafak, babası Ercan Şafak tarafından yaralı halde bulunmuş, Bolu Köroğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24