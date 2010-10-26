-MİLLETVEKİLLİĞİNİ GERİ İSTEDİLER TBMM (A.A) - 26.10.2010 - BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, mahkeme kararıyla milletvekillikleri düşürülen Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk'un, milletvekilliğine geri dönmelerine ilişkin dilekçelerini, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'e sundu. Şahin ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Kaplan, Şahin'e, Türk ve Tuğluk'un dilekçeleri ile milletvekili olarak kendisinin bu konudaki talebini içeren başvurusunu sunduğunu bildirdi. Anayasa'da yapılan değişiklik kapsamında, Türk ve Tuğluk'un milletvekilliği görevine geri dönmeleri gerektiğini belirten Kaplan, ''Bir hakkın iadesi olarak Sayın Türk ve Tuğluk'un Meclise geri dönmelerinin, demokratik siyaseti güçlendireceğini düşünüyorum'' dedi. Kaplan, TBMM Başkanı Şahin'in de son derece duyarlı olduğunu, konuyla ilgili basındaki tartışmaları da yakından izlediğini ifade etti. Hasip Kaplan, ''Anayasa Mahkemesine de başvuracak mısınız?'' sorusuna, ''Anayasa Mahkemesi ile hiç bir işimiz yok. Anayasa değişmiştir. Anayasa Mahkemesinin de ona uyma mecburiyeti vardır'' yanıtını verdi.