-MİLLETVEKİLLİĞİ İÇİN GÖREVDEN AYRILANLAR ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - Milletvekili genel seçimlerinde aday olacak kamu görevlileri, istifa ve emeklilik dilekçelerini kurumlarına vermeleri için Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği süre saat 17.00'da sona erdi. YSK'nın kararı doğrultusunda milletvekili seçimlerinde aday adayı olmak üzere kurumlarına istifa eden veya emeklilik dilekçesi veren bazı kamu görevlileri ile aday adayı olacakları partileri ve aday olmak için başvuracakları seçim bölgeleri şöyle: ''AK Parti : Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal-Kırıkkale, Toplu Konut İdaresi Başkanı Erdoğan Bayraktar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Vekili Prof. Dr. İlhan Yerlikaya-Konya, Rekabet Kurulu Üyesi Doç. Dr. Cevdet İlhan Günay-Erzurum, Orman Genel Müdürü Osman Kahveci-Karabük, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Recep Biçer-Kastamonu, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Ahmet Büyükkaymaz-İstanbul, Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Havameydanları İnşaatı Genel Müdürü Ahmet Arslan-Kars, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru-Sakarya, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Suat Hayri Aka-Bitlis, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ferhat Şelli, Tarım İşletmeleri (TİGEM) Genel Müdürü Halis Bilden, Et ve Balık Kurumu (EBK) Genel Müdürü Bekir Ulubaş, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme (TEDGEM) Genel Müdürü Mehmet Taşan, ÇAYKUR Genel Müdürü Ekrem Yüce-Sakarya, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Beytullah Okay-Burdur, TCDD Genel Müdür Yardımcısı Veysi Kurt-Ankara, TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmet Duman-Kütahya, Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yücesoy-Amasya, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde Şube Müdürü Alparslan Gürgenç-Mersin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ali Boğa-Muğla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü İsmail Yücel-İstanbul, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Doç. Ahmet Kesik-Konya, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Turan Buzgan-Bingöl, Sağlık Bakanlığı İletişim Koordinatörü/Daire Başkanı Osman Güzelgöz-Şanlıurfa, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Şanal Tosun-Malatya, TBMM Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanı Fatih Uğurlu-Kahramanmaraş, Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanlarından Veysel Karani Aksungur-Ankara 2. Bölge, TBMM Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Nedim Küçüker, Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürü Mustafa Sever-Mersin, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Tombul-Gaziantep, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürü Ömer Ulu, EGO Genel Müdür Yardımcı Cenap Aşçı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Ahmet Recep Tekcan, Ankara İl Tarım Müdürü Ruknettin Ceyhun, Şanlıurfa Belediye Başkan Yardımcısı Emin İzol-Şanlıurfa, Amasya Çevre ve Orman İl Müdürü Yaşar Kayataş-Amasya, Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhemşiresi Ayşe Keskin-Samsun, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahattin Çimen-Sivas, Türkiye Elektrik Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürü Hacı Duran Gökkaya-Kahramanmaraş, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Nurettin Kulalı-Çorum, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Mehmet Akif Şam-Ağrı, Milli Eğitim Bakan Başdanışmanı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Büyük, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı İsmail Altıntaş-Bolu, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ercan Türk-Giresun, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdür Yardımcısı Timur Şeyhoğlu-Artvin, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karaoğlan-Gaziantep, TBMM Parlamenter Hizmetleri Müdür Yardımcısı Salih Kurnaz-Kırıkkale, TBMM Parlamenter Hizmetleri Müdür Yardımcısı Hayrettin Özbay-Tokat, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Başmüfettişi Nesim Çelik-Van, Ulaştırma Bakanlığı Bursa Bölge Müdürü Ender Yeniçeri-Bursa, Konya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Saymanı Hüseyin Üzülmez, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Koçer, Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü Mevzuat ve Koordinasyon Daire Başkanı Ceyhan Yalçın-Konya, EGO Genel Müdürlüğü Özel Kalem Müdürü Ünal Ömer Güçlü, Elazığ Milli Eğitim Müdürü Nihat Büyükbaş, Malatya İl Sağlık Müdürü Müdürü Hacı Bayram Zengin, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik, Malatya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Van Vali Yardımcısı Atay Uslu-Antalya, İstanbul Ticaret Odası Meclis üyeleri Hidayet Işık, Ersin Çetin, Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kocatepe-Artvin, Bocce Bowling Dart Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan-Kars, GSGM Sağlık Dairesi Başkanı Sultan Seyhan-Samsun, GSGM Erzurum İl Müdürü Fatih Çimtınar-Erzurum, Güreş Federasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak-İstanbul, GSGM Aydın İl Müdürü Bekir Çeker-Amasya, Antalya Vali Yardımcısı Mestan Deniz-Antalya, SHÇEK Genel Müdür Yardımcısı İmambey Ertem-Kars, RTÜK Eğitim Daire Başkanı İhsan Şener-Şanlıurfa, Başbakanlık Başmüşaviri ve Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emrullah İşler-Ankara 2. Bölge, Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekci, İstanbul Vali Yardımcısı Ali Kazgan-Malatya, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hami Yıldırım-Burdur, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı-Erzurum, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Proje Şube Müdürü Selda Yılmaz-Sakarya, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği eski Basın Ateşesi Levent Alparslan-Ağrı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar yardımcıları Sıddık Topaloğlu, Halis Yunus Ersöz, Savunma Sanayi Müsteşar yardımcısı Dr.Faruk Özlü-Düzce, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Halil Etyemez, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilandırma Daire Başkanı Adnan Yılmaz, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanı Cengiz Yavilioğlu-Erzurum, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Durmuş, Kadirli Kaymakamı Abdulrauf Ulusoy-Mersin, İzmir Ulaştırma Bölge Müdürü Ömer Tekin, Ege Yağlı Tohum ve Hububat İhracatçıları Birliği Başkanı Ramazan Abay, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker-Amasya, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Dindar-Eskişehir, SGK Denizli İl Müdürü Ayhan Dorum, İş-Kur Denizli İl Müdürü Desim Evis-Siirt, Uşak Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hazim Sesli, Uşak İl Çevre ve Orman Müdürü Ramazan Toker-Uşak, Uşak Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Güneş-Uşak, Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Selami Yıldız, Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Müslüm Tüysüz. CHP : Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alirıza Erbay-Ankara, Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Yüksel Adıbelli-İzmir, Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Yakup Akkaya, Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Gökçebay, Ankara Cumhuriyet Savcısı Türker Tok, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Özgür Özel-Manisa, İTO Meclis Üyesi Bülent Seyhan, TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Nalbantoğlu-İzmir, Tunceli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Hüseyin Yıldız, Bursa Barosu Başkanı Zeki Kahraman, MHP : Merkez Valisi Muammer Muşmal-Elazığ, Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurum Yurtiçi ve Yurtdışı İlişkiler Dairesi Başkanı Dr. İdris Karakuş-Kırıkkale, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, Devlet Planlama Teşkilatı Sanayi Dairesi Başkanı Dr. Atila Bedir, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Osman Kaçmaz, TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı Şeref İba-Osmaniye, İTO Meclis Üyesi Fuat Fettahoğlu, Antalya Vali Yardımcısı Hakkı Loğoğlu-Osmaniye, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hüseyin Fidan, Erzurum Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak-Erzurum, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Aydın-Erzurum, Tunceli SGK İl Müdürü Mehmet Tahir Doğan-Elazığ, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Zülfikar Altay, Ankara, Alaşehir Belediye Başkanı Kadir Daş-Manisa. -ADAY ADAY OLACAĞI PARTİSİ BELLİ OLMAYANLAR- 12 Haziran'da yapılacak seçime katılmak üzere görevlerinden istifa eden ancak siyasi partisini açıklamayan kamu görevlileri ise şöyle: ''Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekili Kadir Özbek, YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan, tutuklu Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, merkez valileri Mustafa Erkal, Hayrullah Yıldız, Ali Serindağ, Mehmet Ersoy, Veysel Dalmaz, Nihat Canpolat, İsmail Fırat, Aslan Kütükcü, Mustafa Yiğit, Doğan Hatipoğlu, Avrupa Birliği Genel Sekreteri Büyükelçi Volkan Bozkır, Yalova Valisi Yusuf Erbay, DSİ Genel Müdürü Haydar Koçaker, Orman-Köy İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Avni Çatal, Adana Cumhuriyet Savcısı İlhan Cihaner, TCDD Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Veysi Kurt, TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmet Duman, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Muzaffer Hatipoğlu, Eyüp Savcısı Ali Özgündüz, Şişli Hakimi Mithat Ali Kabaali, Aydın Vali Yardımcılığına atanan Kemer Kaymakamı Bayramali Köse-Rize, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürü Nesrin Türkan, SGK Başkan Yardımcısı Fatih Acar, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Bahri Kesici, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdür Yardımcısı Vekili Turan Öz, 1. Sınıf Emniyet müdürleri Nurettin Kartal, Mehmet Gökçearslan, İsmail Özdemir, Sırrı Oğuz, Bahri Gürbüz, Sümer Holding Genel Müdür Müşaviri Osman Yazıcı, TASİŞ Genel Müdürü Nuruddin Dönmez, DPT İkili Ekonomik İlişkiler ve Teknik İşbirliği Daire Başkanı Mehmet Çırak, GSGM Genel Müdür yardımcıları Mehmet Kocatepe, M. Ali Babacan, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Sabri Sadıklar.''