Milletvekilliği adaylığı için AKP'de kimler istifa edecek

T24 - Milletvekili aday adayı olacak il başkanlarına tanınan sürenin bugün son günü olması nedeniyle AKP'de istifa yağmuru bekleniyor.

Hakkı Kurban'ın haberi Başbakan Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndan sürpriz kararlar çıktı.

Aday olacağı öne sürülen İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu'nun son kararı bugüne bıraktığı ve görevinde kalabileceği bildirildi.

Ankara İl Başkanı Murat Alparslan ve geçtiğimiz günlerde atanan İzmir İl Başkanı Ömer Cihat Atay'ın da görevlerinde kaldıkları ve milletvekili aday adaylığı için istifa etmeyecekleri kaydedildi. Teşkilat Başkanı Ekrem Erdem'in tek tek nabzını tuttuğu il başkanlarından 40'ının milletvekili olmak için istifa düşüncelerini aktardığı bildirildi. Bu isimler arasında, partinin 2007 seçimlerinde milletvekili çıkaramadığı tek il olan Tunceli'de, İl Başkanı Cihan Açıkgöz ile Diyarbakır İl Başkanı Baki Aksoy'un da olduğu ifade edildi. Milletvekili aday adayı olacak il başkanlarına tanınan sürenin bugün son günü olması nedeniyle istifa yağmuru bekleniyor.



