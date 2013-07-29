Milletvekillerinin yeni binası basına tanıtıldı

"Akıllı bina" olarak tanımlanan ve yapım işi tamamlanan binayı kullanıma hazır hale getirecek müştemilat işlerine geçildi.

'Eski bina yetersizdi'

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Çiftçi, gazetecilere örnek milletvekili odasını göstererek, odanın özellikleri hakkında bilgi verdi. Milletvekillerinin 1984'ten beri kullandığı mevcut binadaki yetersizlikler nedeniyle yeni bina ihtiyacının ortaya çıktığını anlatan Çiftçi, iki bloktan oluşan mevcut binanın 28 bin metrerake olduğunu, ısı yalıtımı, havalandırma ve odaların ses yalıtımı konularında sıkıntılar bulunduğunu kaydetti.

Çiftçi, elzem olduğunu söylediği yeni binanın bitme aşamasına geldiğini ifade etti. Çiftçi, mevcut binada bir milletvekili odasının 9 metrekare büyüklükte olduğuna ve odada danışmanın da bulunduğuna dikkati çekerek, yeni binadaki odaların 40 metrekare büyüklüğünde olacağını söyledi. Çiftçi, odanın 26 metrekaresinin milletvekiline ait olacağını, 14 metrekarenin danışman, sekreter ve ziyaretçilerin bekleyeceği alan olarak ayrıldığını belirtti.

'Kalabalık ziyaretçi gruplarını odalarda ağırlayamıyorduk'

Milletvekillerinin yeni odalarının rahat ve konforlu olacağının altını çizen Çiftçi, odada tuvalet ve lavabonun bulunduğunu da kaydetti. Milletvekillerinin kalabalık ziyaretçi gruplarını odalarında ağırlamalarının mümkün olmaması nedeniyle, yeni binada bu tür kabuller için 4 salon yapıldığını anlatan Çiftçi, daha küçük gruplar için de her katta toplantı odaları bulunacağını bildirdi.

Plan ve Bütçe ile KİT dışındaki komisyonlar da taşınıyor

Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe ile KİT komisyonlarının dışındaki 27 komisyonun da yeni binaya taşınacağını ve faaliyetlerini burada yürüteceğini söyledi. Milletvekillerinin taşınmasıyla boşalacak binaların nasıl değerlendirileceği üzerinde düşündüklerini de dile getiren Çiftçi, ana binanın tadilatı sırasında bu binaların kullanılabileceğini belirtti.

Çiftçi, binaların tadilatı için ciddi kaynak gerektiğini de dile getirerek, "Yeni binaya taşınınca buralar boş kalacak. Yıkılması da söz konusu olabilir" dedi.

"Akıllı bina" olarak nitelenen yeni binada 500 kişilik konferans salonu ve milletvekillerinin olumsuz hava koşullarından etkilenmeden genel kurul salonuna gitmeleri için binayı ana binaya bağlayan tünel de bulunuyor. 140 metrelik tünelde ise her ilin tarihi ve kültürel unsurlarını yansıtacak 3 boyutlu sihirli resimler yer alacak.